Поправки в "церковный" закон: Нардепы обратились в Конституционный Суд

Новости Украины: Депутаты просят КС определить конституционность поправки о религиозных общинах.

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины про поправку о религиозных общинах.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"18 января в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закону Украины "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, законом признанного осуществившего военную агрессию против Украины и / или временно оккупировавшего часть территории Украины" от 20 декабря 2018 № 2662-VІІІ", - говорится в сообщении.

Текст конституционного представления размещен на официальном сайте Конституционного Суда Украины в рубрике "На рассмотрении суда".