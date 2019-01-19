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На Крещение украинцам прогнозируют небольшой "минус", а потом сильные морозы

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На Крещение украинцам прогнозируют небольшой &quot;минус&quot;, а потом сильные морозы
09:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Синоптики на Крещение, 19 января, прогнозируют небольшой снег лишь на Прикарпатье, днем столбики термометра будут показывать 0-5° мороза.

Из-за влияния холодного атмосферного фронта погода на Крещение в Украине будет морозной. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Холодный атмосферный фронт сегодня и завтра, 18-19 января, будет гулять по Украине в компании со снегом, мокрым снегом и дождем", - пишет она.

На Крещение, 19 января, в Украине начнется похолодание. В субботу днем осадки на Крещение ожидаются на востоке страны. По словам синоптика, похолодание в Украине будет постепенным. Так, ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем -1...-5 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

 

Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 19 января:

  • Ужгород – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Львов –ясно, ночью -3...-5, днем -1...+1
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Хмельницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Луцк –  ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Ровно – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2
  • Житомир – ясно,  ночью -1...+1, днем +2...+4
  • Винница –  ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Одесса –  ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2
  • Херсон –  ясно, ночью и днем +2...+4
  • Симферополь –  ясно, ночью +2...+4, днем +7...+9
  • Кропивницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1
  • Чернигов – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Сумы – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2
  • Полтава – ясно, ночью -1...-3, днем -1...+1
  • Днепр – ясно, ночью и днем 0...+2
  • Запорожье –  ясно, ночью и днем +2...+4
  • Донецк –  ясно, ночью и днем +2...+4
  • Луганск – ясно, ночью и днем +1...+3
  • Харьков – ясно, ночью и днем 0...+2
  • Киев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

В воскресенье, 20 января, сохранится облачная с прояснениями погода. 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории днем в Украине без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 20 января:

  • Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3
  • Львов – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Ивано-Франковск –снег, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Тернополь –снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Черновцы – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Хмельницкий – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Луцк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Ровно – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Житомир – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Винница –  снег, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Одесса –  ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1
  • Херсон –  ясно, ночью -4...-6, днем  -1...+1
  • Симферополь –  ясно, ночью +2...+4, днем  -1...+1
  • Кропивницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6
  • Черкассы – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6
  • Чернигов – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6
  • Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6
  • Днепр – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6
  • Запорожье – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Донецк –  ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6
  • Луганск – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6
  • Харьков – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6
  • Киев – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге с дождем), на остальной территории, а также 22 января в Украине без осадков. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

 

В течение 21-22 января в столице осадков не ожидается. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами 15-20° мороза; днем 3-9° мороза.

 

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

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Мороз, Прогноз погоды, Крещение, Дневная температура.
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