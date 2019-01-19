На Крещение украинцам прогнозируют небольшой "минус", а потом сильные морозы

Из-за влияния холодного атмосферного фронта погода на Крещение в Украине будет морозной. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Холодный атмосферный фронт сегодня и завтра, 18-19 января, будет гулять по Украине в компании со снегом, мокрым снегом и дождем", - пишет она.
На Крещение, 19 января, в Украине начнется похолодание. В субботу днем осадки на Крещение ожидаются на востоке страны. По словам синоптика, похолодание в Украине будет постепенным. Так, ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем -1...-5 градусов.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.
Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 19 января:
В воскресенье, 20 января, сохранится облачная с прояснениями погода. 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории днем в Украине без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.
Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua
Погода в городах Украины на 20 января:
21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге с дождем), на остальной территории, а также 22 января в Украине без осадков. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.
В течение 21-22 января в столице осадков не ожидается. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами 15-20° мороза; днем 3-9° мороза.
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.