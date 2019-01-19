На Крещение украинцам прогнозируют небольшой "минус", а потом сильные морозы

Новости Украины: Синоптики на Крещение, 19 января, прогнозируют небольшой снег лишь на Прикарпатье, днем столбики термометра будут показывать 0-5° мороза.

Из-за влияния холодного атмосферного фронта погода на Крещение в Украине будет морозной. Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Холодный атмосферный фронт сегодня и завтра, 18-19 января, будет гулять по Украине в компании со снегом, мокрым снегом и дождем", - пишет она.

На Крещение, 19 января, в Украине начнется похолодание. В субботу днем осадки на Крещение ожидаются на востоке страны. По словам синоптика, похолодание в Украине будет постепенным. Так, ближайшей ночью ожидается -2...-7 градусов, завтра днем -1...-5 градусов.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях в течение суток 0-5° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 5-10°. В Киеве в субботу без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

Прогноз погоды на 19 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 19 января:

Ужгород – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Львов –ясно, ночью -3...-5, днем -1...+1

Ивано-Франковск – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Тернополь – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Черновцы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Хмельницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Луцк – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2

Ровно – ясно, ночью -3...-5, днем 0...-2

Житомир – ясно, ночью -1...+1, днем +2...+4

Винница – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Одесса – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

Николаев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...+2

Херсон – ясно, ночью и днем +2...+4

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем +7...+9

Кропивницкий – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Черкассы – ясно, ночью -2...-4, днем -1...+1

Чернигов – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

Сумы – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

Полтава – ясно, ночью -1...-3, днем -1...+1

Днепр – ясно, ночью и днем 0...+2

Запорожье – ясно, ночью и днем +2...+4

Донецк – ясно, ночью и днем +2...+4

Луганск – ясно, ночью и днем +1...+3

Харьков – ясно, ночью и днем 0...+2

Киев – ясно, ночью -2...-4, днем 0...-2

В воскресенье, 20 января, сохранится облачная с прояснениями погода. 19 января ночью в Карпатском регионе, северных и центральных областях местами небольшие осадки, на остальной территории днем в Украине без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 20 января:

Ужгород – снег, ночью -1...-3, днем -1...-3

Львов – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ивано-Франковск –снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Тернополь –снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Черновцы – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Хмельницкий – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Луцк – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Ровно – снег, ночью -8...-10, днем -3...-5

Житомир – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Винница – снег, ночью -9...-11, днем -4...-6

Одесса – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Николаев – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Херсон – ясно, ночью -4...-6, днем -1...+1

Симферополь – ясно, ночью +2...+4, днем -1...+1

Кропивницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Черкассы – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Чернигов – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -4...-6

Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -4...-6

Днепр – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

Запорожье – ясно, ночью -5...-7, днем -1...-3

Донецк – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Луганск – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Харьков – ясно, ночью -8...-10, днем -4...-6

Киев – ясно, ночью -9...-11, днем -4...-6

21 января в центральных, южных и восточных областях снег (днем на юге с дождем), на остальной территории, а также 22 января в Украине без осадков. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

В течение 21-22 января в столице осадков не ожидается. Температура ночью 7-13° мороза, 22 января местами 15-20° мороза; днем 3-9° мороза.

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.