Во Львове умер один из лидеров ОУН, узник лагеря Аушвиц

Новости Украины: Глава института нацпамяти Украины Владимир Вятрович сообщил, что во Львове в возрасте 98 лет умер один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль,

Во Львове скончался один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль, сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН (б), узник нацистского лагеря Аушвиц. (…) В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", - написал В.Вятрович на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, О.Коваль в концлагере "победил смерть" и, выйдя на свободу, принялся развивать украинскую диаспору в Бельгии.

О.Коваль родился 24 февраля 1920 года в Ивано-Франковской области. Присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян". Арестован немецкими оккупантами в сентябре 1941 года, был отправлен в концлагерь "Аушвиц-І", впоследствии его эвакуировали в концлагерь "Мельк", а затем – в "Эбензее". В мае 1945 года его освободили американские войска. Член Провода ОУН (б).

Напомним, в Ивано-Франковской области трое жителей города Рогатин обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии (УПА), вероятно, предназначавшимися для главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Жители Рогатина Владимир Дзера, Василий и Тарас Веркальцы обнаружили необычный бидон, закопанный на глубине 15-20 см, 12 января в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА. Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей "Опилля" для обработки специалистами.