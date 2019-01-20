В Украину возвращаются морозы и снег

Новости Украины: В Украине с воскресенья, 20 января, начнут усиливаться морозы, в ряде регионов пройдет небольшой снег.

В Украине 20 января сохранится морозная погода, в отдельных областях ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"20 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Карпатском регионе умеренный снег, в Хмельницкой, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Житомирской областях небольшой снег", - говорится в сообщении.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 20 января:

Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -1...+1

Львов – снег, ночью -8...-10, днем -1...+1

Ивано-Франковск –снег, ночью -6...-8, днем 0...-2

Тернополь –снег, ночью -6...-8, днем 0...-2

Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем 0...-2

Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем 0...-2

Луцк – ясно, ночью -6...-8, днем 0...-2

Ровно – солнечно, ночью -6...-8, днем 0...-2

Житомир – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4

Винница – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4

Одесса – ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1

Николаев – ясно, ночью -8...-10, днем -1...+1

Херсон – ясно, ночью -5...-7, днем -1...+1

Симферополь – ясно, ночью -3...-5, днем +3...+5

Кропивницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4

Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4

Чернигов – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4

Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4

Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4

Днепр – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4

Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3

Донецк – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5

Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -3...-5

Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5

Киев – снег, ночью -10...-12, днем -3...-5

В течение 21-22 января сохранится облачная с прояснениями погода. 21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. 22 января без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 21 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 21 января:

Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем 0...-2

Львов – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3

Ивано-Франковск – без осадков, ночью -7...-9, днем -1...-3

Тернополь –ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3

Черновцы – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3

Хмельницкий – без осадков, ночью -7...-9, днем -2...-4

Луцк – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3

Ровно – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3

Житомир – без осадков, ночью -8...-10, днем -2...-4

Винница – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Одесса – снег, ночью -1...+1, днем +1...+3

Николаев – снег с дождем, ночью 0...-2, днем 0...+2

Херсон – снег с дождем, ночью 0...-2, днем 0...+2

Симферополь – снег с дождем, ночью 0...+2, днем +2...+4

Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4

Черкассы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4

Чернигов – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5

Сумы – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5

Полтава – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Днепр – снег и дождь, ночью -4...-6, днем -2...-4

Запорожье – снег с дождем, ночью -4...-6, днем -1...+1

Донецк – снег и дождь, ночью -5...-7, днем -1...-3

Луганск – снег с дождем, ночью -8...-10, днем -2...-4

Харьков – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5

Киев – ясно, ночью -7...-9, днем -3...-5

Во вторник, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.

Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год. Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.