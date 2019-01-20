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В Украину возвращаются морозы и снег

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В Украину возвращаются морозы и снег
09:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Украине с воскресенья, 20 января, начнут усиливаться морозы, в ряде регионов пройдет небольшой снег.

В Украине 20 января сохранится морозная погода, в отдельных областях ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"20 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в Карпатском регионе умеренный снег, в Хмельницкой, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Житомирской областях небольшой снег", - говорится в сообщении.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 1-6° мороза; в южной части и в западных областях ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму и на юге Одесской области местами 3-6° тепла.

 

Прогноз погоды на 20 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 20 января:

  • Ужгород – снег, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Львов – снег, ночью -8...-10, днем -1...+1
  • Ивано-Франковск –снег, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Тернополь –снег, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Черновцы – снег, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Хмельницкий – снег, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Луцк – ясно, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Ровно – солнечно, ночью -6...-8, днем 0...-2
  • Житомир – снег, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Одесса –  ясно, ночью -6...-8, днем -1...+1
  • Николаев – ясно, ночью -8...-10, днем -1...+1
  • Херсон –  ясно, ночью -5...-7, днем  -1...+1
  • Симферополь –  ясно, ночью -3...-5, днем  +3...+5
  • Кропивницкий – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Черкассы – снег, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Чернигов – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Сумы – ясно, ночью -10...-12, днем -2...-4
  • Полтава – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Днепр – ясно, ночью -11...-13, днем -2...-4
  • Запорожье – ясно, ночью -6...-8, днем -1...-3
  • Донецк –  ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Луганск – ясно, ночью -10...-12, днем -3...-5
  • Харьков – ясно, ночью -9...-11, днем -3...-5
  • Киев – снег, ночью -10...-12, днем -3...-5

В течение 21-22 января сохранится облачная с прояснениями погода. 21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на остальной территории небольшой снег. 22 января без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Прогноз погоды на 21 января, Фото: meteo.gov.ua

Погода в городах Украины на 21 января:

  • Ужгород – ясно, ночью -1...-3, днем 0...-2
  • Львов – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Ивано-Франковск – без осадков, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Тернополь –ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Черновцы – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Хмельницкий – без осадков, ночью -7...-9, днем -2...-4
  • Луцк – ясно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Ровно – солнечно, ночью -7...-9, днем -1...-3
  • Житомир – без осадков, ночью -8...-10, днем -2...-4
  • Винница –  снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Одесса –  снег, ночью -1...+1, днем +1...+3
  • Николаев – снег с дождем, ночью 0...-2, днем 0...+2
  • Херсон –  снег с дождем, ночью 0...-2, днем  0...+2
  • Симферополь –  снег с дождем, ночью 0...+2, днем  +2...+4
  • Кропивницкий – снег, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Черкассы – снег, ночью -5...-7, днем -2...-4
  • Чернигов – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Сумы – ясно, ночью -8...-10, днем -3...-5
  • Полтава – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Днепр – снег и дождь, ночью -4...-6, днем -2...-4
  • Запорожье – снег с дождем, ночью -4...-6, днем -1...+1
  • Донецк –  снег и дождь, ночью -5...-7, днем -1...-3
  • Луганск – снег с дождем, ночью -8...-10, днем -2...-4
  • Харьков – снег, ночью -7...-9, днем -3...-5
  • Киев – ясно, ночью -7...-9, днем -3...-5

Во вторник, 22 января местами, кроме запада и юга, 15-20° мороза, днем 3-9° мороза; 21 января на юге страны ночью 1-7° мороза, днем около 0°.
Напомним, народные синоптики и климатологи сделали прогноз погоды на 2019-й год.  Климатологи отмечают, что зима не станет аномально холодной. Если на севере страны все покрыто снегом, то в южных регионах осадки будут замечать редко. Во второй половине января, видимо, вернутся холода.

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Украина, Снег, Морозы, Прогноз погоды, Погода в регионах Украины, Погода в городах Украины, Дневная температура.
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