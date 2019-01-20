Порошенко принял участие в мероприятиях чествования погибших героев-киборгов

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко на территории Минобороны в Киеве почтил память погибших украинских военных в донецком аэропорту.

Нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время чествования героев-киборгов, погибших при обороне аэропорта "Донецк".

Мероприятие проходит в Киеве на территории Министерства обороны Украины.

"Нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января. Не выдержали стены. А вот украинские воины выстояли, не сломались и получили бессмертную славу. И поэтому — победили!" — подчеркнул Порошенко.

Он добавил, что боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

"Вечная память павшим героям Слава живым защитникам Донецкого аэропорта Слава Украине!" — добавил Глава государства.

В мероприятии также участвуют жена Президента Марина Порошенко, министр обороны Степан Полторак и родственники погибших. На территории Минобороны также выстроились солдаты, которые держали в руках портреты погибших героев.

Напомним, 16 января Украина чтит память киборгов – военных и добровольцев, погибших при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона продолжалась 242 дня. День памяти отмечается ежегодно по инициативе волонтеров и украинских воинов. Бои за аэропорт с мая 2014 года по январь 2015 года и закончились после полного разрушения старого и нового терминалов. Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 украинских защитников, ранены более 500. Только с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва одного из терминалов погибли 58 "киборгов". Перед последней битвой украинские защитники исполнили Гимн Украины. Большинство ребят погибли в этом противостоянии с врагом. Многие "киборги" отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно. Напомним, режиссер Ахтем Сеитаблаев снял полнометражный художественный фильм "Киборги" о боях в Донецком аэропорту. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Украинский рэпер Freel выпустил главный трек со своего нового одноименного альбома "Спалах".