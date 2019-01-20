Новости Украины: Героическая оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года, по данным при его защите погибло свыше 200 военных.

Сегодня в Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта, которых за мужество и невероятную устойчивость народ назвал киборгами.

Героическая оборона Донецкого аэропорта, которая стала символом несокрушимости и мужества украинских военных, продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. 242 дня украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры противостояли нашествию российско-оккупационных войск и пророссийским боевикам, упорно отстаивая маленький клочок украинской земли.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014, когда пророссийские сепаратисты и чеченские боевики захватили здания аэропорта тогда еще мирного Донецка. В этот же день украинские силовики, благодаря скоординированным действиям украинских Воздушных сил и высокомобильных десантных войск, нанесли удар по позициям террористов и установили контроль над Донецким аэродромом. Позже была полная дестабилизация города Донецк, начало оккупации и бесконечные попытки врага отобрать контроль над аэропортом, но наши воины не сдавали позиций и даже под шквальным огнем держали оборону.

За стойкость, бесстрашие и несокрушимость украинских защитников Донецкого аэропорта назвали "киборгами", а форпост украинских киборгов стал символом украинского мужества, оплотом украинского духа.

В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов , бойцы полка "Днепр-1", воины Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие. Многие из них были удостоены государственных наград, некоторые из них - посмертно.

18-21 января 2015 в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 защитников-киборгов, которые отстаивали этот плацдарм до последней капли крови. 21 января 2015 было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала - этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны. По официальным данным, защищая Донецкий аэропорт погибли более 200 военных.

16 января по инициативе самих "киборгов", которые прошли через 242-дневной ад, отмечается День защитников ДАПа и памяти погибших собратьев. Возможно, когда-то эта дата станет официальной.

На территории Министерства обороны Украины сегодня проходит мероприятие по чествованию героев-киборгов, которые погибли во время героической обороны Международного аэропорта "Донецк". В мероприятии принимают участие Президент Украины Петр Порошенко, семьи погибших военнослужащих, руководство государства и оборонного ведомства, Генерального штаба ВСУ, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений столицы.