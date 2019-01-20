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Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации

Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
10:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В воскресенье, 3 февраля, пройдет интронизация главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, а после состоится первое заседание Священного Синода.

После интронизации главы ПЦУ митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированной на 3 февраля, состоится первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом Епифаний сообщил в комментарии журналистам в Киеве 19 января.

"Мы готовимся к интронизации, которая состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Священного Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности или синодальные управления, которые будут действовать в дальнейшем для развития нашей единой поместной православной церкви", - сообщил глава ПЦУ.

Комментируя переход общин УПЦ МП в ПЦУ, Епифаний отметил: "Мы слышим ежедневно, что те или иные общины постепенно мирно присоединяются к единой Церкви".

"Мы не стремимся к каким-то противостояниям. Мы хотим, чтобы все происходило мирно, на добровольных основах", - отметил глава ПЦУ и подчеркнул, что прежде всего "должны быть улажены все юридические вопросы на законодательном уровне".

Напомним, 19 января ежегодно украинцы отмечают великий праздник - Крещение Господне. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие - как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода - начало жизни. Именно из воды, оплодотворенной животворящим Духом, произойдут все живые существа. Где нет воды - там пустыня. Но вода же может и разрушать, и уничтожать - как водою великого потопа Бог залил грехи и разрушил зло человеческое.

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Все по теме:

Дата, Интронизация, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ, Заседание Священного Синода.
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