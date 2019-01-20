Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Парубий анонсировал рассмотрение изменений в Конституцию по НАТО и ЕС
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Australian Open-2019. Свитолина и Киз откроют игровой день
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье
Врачи рассказали, как короткий сон влияет на здоровье

Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка

Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка
12:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт, а на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг.

Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время чествования героев-киборгов, погибших при обороне аэропорта "Донецк".

"Дай Бог, чтобы в один мирный день на освободившемся Донбассе мы собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта. Чтобы мы стали там и помолчали. Чтобы постояли, вслушиваясь в эхо жестоких боев. Чтобы хоть на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши герои-киборги", - отметил Порошенко, выступая перед родными киборгов.

Президент добавил, что мы "восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг,который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет еще лучше и современнее".

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, Восстановление, Донецкий аэропорт, Украинский флаг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Пакьяо решением судей победил Бронера
05 Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Епифаний рассказал, что запланировала ПЦУ после его интронизации
Епифаний рассказал подробности его интронизации
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украине отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта
Сегодня День памяти защитников Донецкого аэропорта
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Рецепт дня: котлеты с сырной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь