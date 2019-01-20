Порошенко пообещал восстановить аэропорт Донецка

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пообещал восстановить Донецкий аэропорт, а на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг.

Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время чествования героев-киборгов, погибших при обороне аэропорта "Донецк".

"Дай Бог, чтобы в один мирный день на освободившемся Донбассе мы собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта. Чтобы мы стали там и помолчали. Чтобы постояли, вслушиваясь в эхо жестоких боев. Чтобы хоть на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши герои-киборги", - отметил Порошенко, выступая перед родными киборгов.

Президент добавил, что мы "восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг,который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет еще лучше и современнее".

Ранее Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что нам выпала честь жить в одно время с невероятными героями, которые уже стали легендой. Ожесточенное противостояние украинских воинов с российскими агрессорами в Донецком аэропорту завершилось в конце января.