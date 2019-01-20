МОН просит пересмотреть решение КГГА о платных садиках для некиевлян

Новости Украины: Минобразования обратилось к КГГА с просьбой пересмотреть решение о том, что обучение в детсадах столицы будет платным для незарегистрированных детей.

МОН обратилось к председателю КГГА Виталию Кличко с просьбой пересмотреть решение Киевского горсовета, согласно которому родители незарегистрированных в столице детей должны оплачивать их обучение в коммунальных детсадах Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"С целью реализации конституционного права детей на получение бесплатного дошкольного образования в коммунальных учреждениях дошкольного образования территориальной громады города Киева, в том числе не зарегистрированных в Киеве, просим принять меры по пересмотру соответствующего решения Киевского городского совета на предмет его соответствия требованиям статей 24, 53 Конституции Украины относительно обеспечения равных конституционных прав детей на доступное и бесплатное дошкольное образование независимо от места их проживания", - говорится в письме.

В качестве примера МОН приводит аналогичную ситуацию в Тернополе, уже ставшую предметом судебного обжалования. Так, Тернопольский окружной административный суд признал незаконным установление платы за получение дошкольного образования в заведениях дошкольного образования города Тернополь для детей, которые не зарегистрированы в нем (решение от 7 ноября 2018 года по делу № 1940/1387/18). Указанное судебное решение еще не вступило в законную силу в связи с его апелляционным обжалованием. В то же время это свидетельствует о потенциальной возможности обжалования в судебном порядке также и решения Киевского городского совета.

Как сообщалось, Киевский городской совет принял решение, согласно которому родители детей без киевской регистрации должны платить за обучение детей в коммунальных детских садах. Решение вступило в силу с 1 января 2019 года.