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Оккупанты в Крыму обсуждают способы давления на адвокатов украинских моряков

Оккупанты в Крыму обсуждают способы давления на адвокатов украинских моряков
21:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Нариман Джелялов заявил, что оккупационные власти Крыма "перебирают варианты, чтобы этим крымским адвокатам сделать такого, от чего неповадно им стало украинских моряков защищать".

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов заявил, что подконтрольные РФ оккупационные власти Крыма обсуждают способы давления на адвокатов, защищающих военнопленных украинских моряков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В команде, осуществляющей защиту военнопленных украинских моряков, - 34 адвоката. 13 адвокатов из Крыма и 18 из Москвы. Еще трое резервных. Очевидно, что российские власти и их крымские подчиненные не ожидали, что на защиту украинских моряков встанут жители Крыма, в том числе и крымские адвокаты. Уверен, что в крымском руководстве этот факт был воспринят чуть ли не как личное оскорбление, очередной саботаж пропагандистской картинки всеобщего согласия и благополучия в Крыму", - написал Джелялов.

Со ссылкой на свои источники он сообщил, что оккупационные власти Крыма "перебирают варианты, чтобы этим крымским адвокатам сделать такого, от чего неповадно им стало украинских моряков защищать".

По словам Джелялова, он не знает, из Москвы ли установка такая пришла, или "у крымских товарищей самостоятельно нервишки сдают".

"Но мы вполне можем ожидать очередные попытки давления на адвокатов, по примеру Фейгина, Полозова, Курбединова, Беньяша и др., с целью, как минимум, понудить их отказаться от защиты военнопленных украинских моряков, либо, как максимум, лишить их вообще права заниматься адвокатской практикой. А это приведет к гораздо более серьезным последствиям, оставив без защиты десятки нынешних и будущих политзаключенных", - отметил Джелялов.

Россия продлила арест всем украинским морякам

Как сообщалось, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Все по теме:

АР Крым, Крым, РФ, Меджлис, Моряки, Украинские моряки, Нариман Джелялов, Оккупационные власти Крыма.
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