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Россия продлила арест всем украинским морякам

Россия продлила арест всем украинским морякам
10:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Все украинские моряки останутся в России под арестом до 24 апреля.

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест последним четверым украинским морякам, задержанным 25 ноября минувшего года в районе Керченского пролива.

"Постановлением суда в отношении Владимира Лисового, Владислава Костышина, Владимира Варымеза и Виктора Беспальченко продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 24 апреля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" (Interfax.ru) пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в среду.

Накануне суд на тот же срок оставил под стражей 20 украинских военных.

Защита всех обвиняемых просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае избрания морякам альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье - соответствующие ноты были приобщены к "арестным" делам.

Адвокаты моряков обжалуют решения суда.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Возросло число арестованных в Москве украинских моряков

В числе арестованных: командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

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Керченский пролив, Моряки, Лефортовский суд, Пленные моряки.
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