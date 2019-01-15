Возросло число арестованных в Москве украинских моряков

Новости Украины: Московский суд до 24 апреля продлил сроки арестов ещё 8 украинских военнопленных моряков.

Лефортовский районный суд Москвы до 24 апреля продлил сроки арестов ещё 8 украинских военнопленных моряков.

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

По его словам, суд продлил срок содержания под стражей до 24 апреля 2019 года в отношении Михаила Власюка, Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Сергея Цыбизова, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Романа Мокряка, Богдана Головаша, Сергея Попова, Андрея Шевченк, Владимира Терещенко, Богдана Небылицы, Юрия Будзыло, Юрия Безъязычного, Сергея Чулибы, Андрея Эйдера, Олега Мельничука, Василия Сороки и Андрея Артеменко.

”В отношении военнопленных Владимира Лисового, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза и Владислава Костышина суд ещё продолжается”, - сказано в сообщении.