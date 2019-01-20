Онуфрий призвал хранить верность УПЦ МП

Новости Украины: Митрополит Онуфрий призвал верующих не шататься из одного "лагеря" в другой.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к православным верующим Украины, призвав их хранить верность УПЦ Московского патриархата. Об этом он заявил в воскресенье после литургии в Покровском соборе Борисполя.

"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий.

По мнению митрополита, Православная церковь Украины, созданная в Украине в середине декабря, не продержится долго.

"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не Богом. Если церковь будет управляться человеком - это не будет церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но церковь есть и будет", - подчеркнул глава УПЦ.

По его словам, задача верующих украинцев - не отпасть от этой церкви.

"Не управлять ею, не корректировать ее, потому, что руководит ею Бог, который ее сотворил. А что Бог создал, там не надо коррекции человеческого", - убежден Онуфрий.