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Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня

Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня

Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
08:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Лунное затмение 21 января 2019 года можно будет наблюдать на территории Европы, Африки и США.

В этот раз затмение пройдет под знаком Льва. Главным девизом в этот период должен стать: "За мир во всем мире!" Не поддавайтесь желанию нагрубить, поссориться с кем-либо или проявить негативные эмоции. Все ваши действия должны быть направлены на поддержания мира в вашем ближайшем окружении - в семье и на работе. Только так можно получить благосклонность судьбы.

Лунное затмение, которое происходит сразу же после солнечного, затрагивает сферу чувств и личную жизнь.

Что можно в Лунное затмение 21 января?

Очень важно в этот день найти время для того, чтобы побыть одному. Подумайте о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться. Уделите время и осознанию своих внутренних конфликтов, что мешает вам получить счастье и радость. Это не только поможет вам понять себя, но также вы сможете снизить свою тревожность и успокоиться в этот непростой период. Не забудьте до самого затмения составить список своих дел, которые вы должны сделать до следующего затмения.

Астрологи обращают внимание, что до этого дня необходимо обязательно помириться со всеми, с кем только можете. Вступать в новый период нужно в мире и согласии. В противном случае это может привести к тому, что ваша ссора затянется надолго или вовсе перерастет в сильную вражду.

В этот день хорошо заниматься "самокопанием", но каждое Лунное затмение нужно обращать внимание на разные аспекты. В этот раз подумайте о своих врагах. Так ли они плохи, почему ваши отношения стали такими, поищите возможные сходства с вами. Возможно эта вражда бессмысленна и её пора прекратить?

Переосмыслить нужно и отношения с вашими близкими. Какие у вас проблемы существуют, как их решить, что к этому приводит. Исключите из ваших отношений навязывания определенной роли ("Я тут главный!", "Я женщина, а ты мужчина!", "Это женская работа!" и так далее). Стремитесь к равноправию с взаимопониманием и уважением.

Что нельзя в Лунное затмение 21 января?

Ни в коем случае нельзя желать кому-либо зла, проблем или неприятностей, откажитесь вовсе от проклятий и плохих слов в отношении кого-либо. Во время Лунных затмений все ваши слова и напутствия отзеркаливаются и дают обратный эффект. Как это работает? Если вы, к примеру, желаете другому человеку потерять работу, то в конце концов уволят вас, а вашего обидчика повысят. К тому же, согласитесь, вам не станет легче, если жизнь другого человека будет рушиться, даже если он этого заслуживает. Думайте только о хорошем и поступайте соответственно и тогда ваше добро вернется к вам приятными бонусами.

Хоть астрологи и говорят, что "самокопание" - это лучшее занятие во время лунного затмения, увлекаться им не стоит. Ведь одни таким образом могут загнать себя в депрессию, другие возомнить из себя совершенство, а третьи нажить себе новых комплексов. Поэтому всего должно быть в меру, главное, чтобы познание самого себя помогало достичь гармонии, а не пробудить тревогу.

Лунное затмение 21 января 2019: на что обращают внимание астрологи

Ваши родные люди в этот день особенно подвержены желанию что-то изменить в взаимоотношениях с вами или с близким окружением. Ваша задача - максимально поддержать и помочь. Если же эти изменения касаются вас лично и они вам не нравятся, постарайтесь достичь компромисса. А может это повод задуматься о том, что вам пора выйти из зоны комфорта и от чего-то избавиться?

Чаще всего Луна контролирует сферу личных взаимоотношений, но когда она находится в затмении, начинаются проблемы. Люди ссорятся, на переговорах сложно достичь компромисса, трудности появляются и в решении каких-либо юридических вопросах. Это значит, что все важные переговоры лучше все же отложить, если не получается, то старайтесь не поддаваться на провокации, не разжигайте ссору и не поддерживайте её. Лучше во всех конфликтах придерживаться нейтралитета и оставаться в стороне.

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