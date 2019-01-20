Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
К ПЦУ присоединились более 100 приходов УПЦ МП
К ПЦУ присоединились более 100 приходов УПЦ МП
Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
Лидер Суперлиги Химик уступил Киев-Баскету
Ученые обнаружили удивительную находку
Ученые обнаружили удивительную находку

Лунное затмение 21 января 2019: на что обращают внимание астрологи

Смотрите фото (4)
Лунное затмение 21 января 2019: на что обращают внимание астрологи
18:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Полнолуние 21 января пройдет в созвездии Льва и затронет сферу чувств.

Первый месяц года, с точки зрения астрологии, будет довольно непростым, ведь за одним затмением сразу же следует другое. Первым было солнечное, а теперь мы ожидаем Полное Лунное затмение. Наступит оно 21 января 2019 года в 5:34 по Гринвичу, а закончится оно в 8:51.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году. Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием). Жители  Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное, как в Западной и Северной Европе, но и это - впечатляющее зрелище.

Полнолуние 21 января пройдет в созвездии Льва и затронет сферу чувств. В эти сутки влияние небесных тел будет особенно сильно, поэтому астрологи рекомендуют сдерживать эмоции и отказаться от грубости. В эти сутки любые действия найдут отклик в будущем, поэтому действовать нужно с умом и доверять своему сердцу.

Огненная стихия созвездия Льва будет влиять на чувства и эмоции. В эти сутки резонанс лунной энергетики и созвездия может стать причиной конфликтов и разногласий, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с самого утра следить за самочувствием и не потакать дурным мыслям.

В понедельник не исключены разногласия с окружающими людьми, избежать которых будет порой сложно из-за сильных эмоций. Не исключены и обманы из-за излишней доверчивости, а также раздражительность, присущая особо чувствительным людям.

Очень важно в этот день найти время для того, чтобы побыть одному. Подумайте о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться. Уделите время и осознанию своих внутренних конфликтов, что мешает вам получить счастье и радость. Это не только поможет вам понять себя, но также вы сможете снизить свою тревожность и успокоиться в этот непростой период. Не забудьте до самого затмения составить список своих дел, которые вы должны сделать до следующего затмения.

Первое Лунное затмение 21 января 2019 года: особенности влияния Луны на человека

Астрологи обращают внимание, что до этого дня необходимо обязательно помириться со всеми, с кем только можете. Вступать в новый период нужно в мире и согласии. В противном случае это может привести к тому, что ваша ссора затянется надолго или вовсе перерастет в сильную вражду.

В этот день хорошо заниматься “самокопанием”, но каждое Лунное затмение нужно обращать внимание на разные аспекты. В этот раз подумайте о своих врагах. Так ли они плохи, почему ваши отношения стали такими, поищите возможные сходства с вами. Возможно эта вражда бессмысленна и её пора прекратить? Переосмыслить нужно и отношения с вашими близкими. Какие у вас проблемы существуют, как их решить, что к этому приводит.

Как может повлиять затмение на разные знаки зодиака? Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.

Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году

Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.

 

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Луна, Знаки Зодиака, Астрология, Затмение, Лунное затмение, Кровавая Луна, 21 января 2019, Лунное затмение 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Безнадежная миссия в Москву": Маас не смог достичь компромисса с Лавровым
03 Настя Каменских поделилась снимком с Потапом и Позитивом
04 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 20 января
05 Компания Apple выпустила уникальный аксессуар
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
МОН просит пересмотреть решение КГГА о платных садиках для некиевлян
МОН просит пересмотреть решение КГГА о платных садиках для некиевлян
Продукты, от которых нельзя отказываться
Продукты, от которых нельзя отказываться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь