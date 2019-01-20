Лунное затмение 21 января 2019: на что обращают внимание астрологи

Новости Украины: Полнолуние 21 января пройдет в созвездии Льва и затронет сферу чувств.

Первый месяц года, с точки зрения астрологии, будет довольно непростым, ведь за одним затмением сразу же следует другое. Первым было солнечное, а теперь мы ожидаем Полное Лунное затмение. Наступит оно 21 января 2019 года в 5:34 по Гринвичу, а закончится оно в 8:51.

Подобные явления уникальны, хотя предыдущее полное затмение с "кровавой" Луной было в прошлом году. Но если вы пропустите его 21 января, то в следующий раз такая возможность представится только в 2037 году. Исключительность нынешнего затмения еще и в том, что Луна будет огромной. Дело в том, что она подойдет 21 января, в первый день полнолуния, особенно близко к Земле (астрономы называют это Суперлунием). Жители Украины смогут наблюдать лишь частные фазы затмения, а не полное, как в Западной и Северной Европе, но и это - впечатляющее зрелище.

Полнолуние 21 января пройдет в созвездии Льва и затронет сферу чувств. В эти сутки влияние небесных тел будет особенно сильно, поэтому астрологи рекомендуют сдерживать эмоции и отказаться от грубости. В эти сутки любые действия найдут отклик в будущем, поэтому действовать нужно с умом и доверять своему сердцу.

Огненная стихия созвездия Льва будет влиять на чувства и эмоции. В эти сутки резонанс лунной энергетики и созвездия может стать причиной конфликтов и разногласий, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с самого утра следить за самочувствием и не потакать дурным мыслям.

В понедельник не исключены разногласия с окружающими людьми, избежать которых будет порой сложно из-за сильных эмоций. Не исключены и обманы из-за излишней доверчивости, а также раздражительность, присущая особо чувствительным людям.

Очень важно в этот день найти время для того, чтобы побыть одному. Подумайте о том, чего вы достигли, а что не удалось, какие желания вы хотели бы воплотить в жизнь и как этого добиться. Уделите время и осознанию своих внутренних конфликтов, что мешает вам получить счастье и радость. Это не только поможет вам понять себя, но также вы сможете снизить свою тревожность и успокоиться в этот непростой период. Не забудьте до самого затмения составить список своих дел, которые вы должны сделать до следующего затмения.

Астрологи обращают внимание, что до этого дня необходимо обязательно помириться со всеми, с кем только можете. Вступать в новый период нужно в мире и согласии. В противном случае это может привести к тому, что ваша ссора затянется надолго или вовсе перерастет в сильную вражду.

В этот день хорошо заниматься “самокопанием”, но каждое Лунное затмение нужно обращать внимание на разные аспекты. В этот раз подумайте о своих врагах. Так ли они плохи, почему ваши отношения стали такими, поищите возможные сходства с вами. Возможно эта вражда бессмысленна и её пора прекратить? Переосмыслить нужно и отношения с вашими близкими. Какие у вас проблемы существуют, как их решить, что к этому приводит.

Как может повлиять затмение на разные знаки зодиака? Стихия Огня будет находиться под ударом в первую очередь. Это касается представителей таких знаков, как Лев и Овен. Стрельцам повезет больше, потому что эти люди менее импульсивны. Самыми неудачливыми можно считать всех, кто не умеет сдерживать эмоции и неуклонно следовать правилам. Сюда можно отнести Козерогов, Весов, Водолеев, Тельцов и Раков.

Меньше всего трудностей и неурядиц предстоит встретить на своем пути Девам, Рыбам и Близнецам. Эти люди умеют откладывать что-то важное на потом, а также регулировать свое настроение самостоятельно. В уединении им не скучно и не тоскливо. Для многих этот день будет почти рядовым, но важно помнить о том, что некоторые опасности могут быть скрытыми.