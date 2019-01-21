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Алиментщиков-должников начнут трудоустраивать

Алиментщиков-должников начнут трудоустраивать
15:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Минюст вместе с Госслужбами занятости и труда будет предлагать алиментщикам-должникам работу.

Министерство юстиции Украины будет предлагать работу злостным неплательщикам алиментов – Минюст, Госслужба занятости и Госслужба по вопросам труда получили новые инструменты для возвращения алиментов.

В понедельник на пресс-конференции в Киеве руководство Министерства юстиции, Госслужбы занятости и Госслужбы по вопросам труда подписали два меморандума о сотрудничестве, которые формализуют расширение возможностей возвращения алиментов.

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что в прошлом году министерство начало кампанию по возвращению алиментов так называемых злостных неплательщиков, введя такие ограничения, как запрет выезда за границу и использования транспортного средства.

"Результат - почти 4 млрд 600 млн грн было взыскано в пользу 550 тысяч украинских детей", - сказал министр, добавив, что реестр алиментщиков является открытым.

"Мы начинаем следующий этап кампании по взысканию задолженности по алиментам. Мы получаем совместно новые инструменты", - отметил П.Петренко, говоря о сути подписанного между структурами меморандума.

Министр пояснил, что по факту будет использован механизм общественно-полезных работ. "Мы будем обмениваться информацией по поводу вакансий по всей стране и фактически предлагать алиментщику работу - сначала в добровольном порядке, а если не получится так, то через инструмент общественно-полезных работ", - пояснил П.Петренко, добавив, что рассчитывает на добросовестность "определенной части должников".

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Второй подписанный меморандум, как рассказал министр, предусматривает формат предоставления Минюстом в органы труда информации о должниках по выплате алиментов. Речь идёт о тех случаях, когда должники получают неофициальную зарплату. По словам главы Минюста, сотрудничество его ведомства и органов труда в этом ключе позволит "легализовать зарплату алиментщика и навести порядок на предприятиях, которые выплачивают зарплату в конвертах".

"Убежден, что обе инициативы принесут хороший результат", - подытожил П.Петренко.

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Работа, Трудоустройство, Алименты, Минюст.
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