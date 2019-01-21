Скачать
Понедельник, 21.01.2019
&quot;Мелочная месть&quot;: Арьев отреагировал на лишение Украины мест в комитетах ПАСЕ
Украину лишили мест в двух комитетах ПАСЕ
Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания: новый проект в Украине
Несовершеннолетние смогут избежать уголовного наказания
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Джокович пробился в 1/4 финала Australian Open
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным
Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным

Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным

Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным
16:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ночь на 21 января можно было увидеть лунное затмение. Пользователи сети спешат поделиться увиденным.

 Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок.

Лунное затмение 21 января: влияние на разные знаки зодиака

Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения.

Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями этого явления, делятся снимками Кровавой Луны.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

The thought of standing on a planet while it is shadowing the moon has always intrigued me. #eclipse #bloodwolfmoon #clearcoldnight #alaskanwinter

Допис, поширений This Dynamic Life (@krystal.gayle_akmudgirl)

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

The dark side of the moon.

В сети появились видео природного явления для тех, кто не смог увидеть все своими глазами.

Следующего подобного зрелища следует ожидать около 9-10 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Луна, Видео, Фото, Затмение, Природное явление, Кровавая Луна, 21 января 2019, Лунное затмение 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)
02 Гороскоп на сегодня, 21 января 2019: все знаки Зодиака
03 Лунное затмение 21 января 2019: чего лучше не делать сегодня
04 Как правильно вызвать скорую помощь: в Миздраве дали объяснение
05 Погода на неделю: морозы будут усиливаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Нафтогаз снизит цену на газ для промпотребителей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
В Антарктиде нашли загадочные мертвые организмы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь