Лунное затмение 21 января 2019: пользователи сети спешат поделиться увиденным

Новости Украины: В ночь на 21 января можно было увидеть лунное затмение. Пользователи сети спешат поделиться увиденным.

Отчасти это явление могли видеть и украинцы. Пик пришелся на 7:12 по Киеву. Необычным это явление считают еще и потому, что Луна получила медный "кровавый" оттенок.

Необычный цвет Луны появился из-за рассеивания и преломления солнечного света сквозь нашу атмосферу, когда Луна проходит через тень Земли во время полного лунного затмения.

Пользователи соцсетей, ставшие свидетелями этого явления, делятся снимками Кровавой Луны.

Переглянути цей допис в Instagram The dark side of the moon.

В сети появились видео природного явления для тех, кто не смог увидеть все своими глазами.

Следующего подобного зрелища следует ожидать около 9-10 лет.