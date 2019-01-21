Лунное затмение 21 января: влияние на разные знаки зодиака

Новости Украины: 21 января может стать знаковым днем для многих, если не опускать руки и позаботиться о своем благополучии.

Это последнее затмение из двухлетнего цикла на оси Лев-Водолей, которые начались в феврале 2017 года. Оно завершает ситуации последних двух лет и подводит итог. Большой цикл затмений составляет целых 19 лет, вспомните, что у вас было в 2000 году, и если эти затмения затрагивают ваш гороскоп, то темы тех лет могут звенеть с февраля 2017 по февраль 2019г.

Овен

В это время вы можете слишком погрузиться в рутину и дела, что совсем забудете про своих близких и перестанете замечать существующие проблемы в семье. Чтобы не допустить размолвок и ссор, старайтесь поровну распределить свое время, чтобы его хватило и на работу, и на ваших домочадцев. Также уделите свое внимание чувственности и романтике в отношениях с вашим партнером. Может вы давно уже не отправлялись на свидание или не радовали друг друга милыми мелкими презентами? Постарайтесь разнообразить немного ваши отношения.

Телец

На работе может появиться человек, который затронет вашу эмоциональную сферу. Одни почувствуют симпатию, другие вражду, третьи влюбленность или желание дружить. Но в итоге, если вы полностью дадите волю эмоциям, вы поймете, что добились не того результата. Поэтому старайтесь быть более сдержанными, а любые важные решения взвешивайте по нескольку раз.

Близнецы

В этот период то и дело в вашей семье будут возникать проблемы и неурядицы, затрагивающие межличностные отношения. Казалось бы, одно разногласие вы преодолели, как тут же появляется другое, третье и так далее. Ваша задача стараться не поддаваться эмоциям и принимать решения, когда вы уже спокойны и чувства не мешают решению истинной проблемы. Только разговор в спокойной обстановке поможет вам разобраться со всеми разногласиями, а ссоры на эмоциях приведут в конце концов в тупик.

Рак

Одному из ваших родственников или человеку из близкого вашего окружения может показаться хорошей идеей создать совместный бизнес. Идея может быть и хорошей и поначалу у вас все будет получаться, но в долгосрочной перспективе это вряд ли принесет хорошие плоды. К тому же часто именно так и портятся отношения между близкими людьми. Чтобы избежать этого лучше дипломатично отказать ему. У родителей-Раков могут возникнуть проблемы в отношениях с детьми. Вашим детям вдруг покажется, что вы несправедливы к ним. Подумайте, возможно они небезосновательны?

Лев

Вероятны финансовые проблемы и неурядицы на работе, которые, чаще всего, будут иметь простое решение. Но Львам они могут показаться тупиковыми, что будет выматывать и выводить из себя. Возможно вы просто устали и вам нужен отдых? Если же этого достичь сложно, поддержку вы найдете у своей семьи. Поговорите с кем-то о вашей проблеме, усталости, на выходных выключайте телефон и посвятите обязательно это время себе. Возможно сходите в SPA, в салон красоты, на природу или просто езжайте на дачу, чтобы побыть в одиночестве и отдохнуть от всего.

Дева

Девы в этот период (напоминаем, что он составляет 3 дня до и 3 дня после затмения) почувствуют свое невероятное обаяние и красоту. Такая уверенность в себе даст свои плоды - противоположный пол будет обращать особое внимание, переговоры на работе закончатся успехом с вашей стороны, а партнеры будут более сговорчивыми, у окружающих вы будете вызывать улыбку и положительные эмоции, а одиноким Девам легче будет завести романтическое знакомство. Однако, чтобы не запятнать свою карму, не манипулируйте людьми в своих корыстных целях, ведь возмездие придет очень скоро.

Весы

Весам в это время астрологи советуют более скептично относиться к людям, которые были к вам всегда холодны и вдруг начали проявлять особый интерес. Не все будут доброжелателями и друзьями, некоторые могли найти выгоду в отношениях с вами, другие могут подставить или предать, а третьи просто обмануть. Но не все будут плохими героями, возможно по отношению к некоторым особам вы были слишком предвзяты. Поэтому Весам понадобится мудрость и проницательность, но также не принимайте поспешных решений, все должно быть взвешенным и разумным.

Стрелец

В вашей жизни возможно появится человек из прошлого. Это может быть старый друг, враг или несчастная любовь. Звезды говорят, что в вас проснутся прежние чувства по отношению к этому человеку. Но по окончании действия этого затмения, все исчезнет, как и не бывало. В этом и кроется опасность, ведь вы можете принять окончательное решение, о котором впоследствии пожалеете. Поэтому не поддавайтесь на провокации звезд, слушайте свой разум, а не мимолетные эмоции.

Скорпион

Повседневные дела, карьера, решение каких-то формальностей могут отвлекать вас от самого себя. Возможно у вас есть какие-либо внутренние конфликты, требующие решения? Если же их игнорировать, напряжение внутри вас будет расти и в конце концов это приведет к тому, что вы будете срываться на своих близких. Или же вам просто будет не хватать времени для своих увлечений, для того, чтобы побыть наедине с самим собой. Это тоже важная часть нашей жизни, которую нельзя игнорировать. Для решения этой проблемы достаточно разгрузить свой день, подумайте, может пора попросить поддержки у своих родных?

Козерог

У Козерогов в этот период будет насыщенная программа, что позволит расширить рамки своего сознания и поменять мировоззрение в целом. Многие проблемы или вопросы, которые когда-то казались нерешаемыми, в период Лунного затмение станут ясными и понятными. Хорошо это время проводить в путешествии и поездке и знакомиться с новыми людьми. Это поможет вам обрести гармонию с самим собой и разобраться в своих внутренних конфликтах.

Водолей

Судьба то и дело будет вам подкидывать ситуации, когда кто-то взвалит на вас свои проблемы и захочет, чтобы вы за него решили. Но в итоге это приведет к ссорам и разногласиям. Никто не говорит не помогать людям, но делать это нужно правильно. Не взваливайте все на себя, можете дать совет, если его просят, рассказать, как вы выбрались из похожей ситуации или это сделали ваши родные, возможно научите чему-либо. Но полностью делать за кого-то - это медвежья услуга.

Рыбы

В это время возможны некоторые проблемы, которые могут заставить думать, что вы ни на что не способны. Удивительно, но помощь придет от того человека, от которого вы совсем не ожидаете, а вот те, кто казался вам другом, возможно, исчезнут. Таким образом судьба вам хочет показать, кто настоящий друг. Согласитесь, неурядицы того стоят, ведь в конце вы получаете хорошего и верного товарища, который всегда придет на помощь.