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Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день

Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день
19:48 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости Украины: Объятия, как и смех, эффективны при лечении различных недугов, а также помогают избавиться от депрессии и стресса.

Сегодня, 21 января, отмечается Международный день объятий. Праздник был основан в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем стремительно распространился по всему миру. В этот день существует необычная традиция заключать в дружеские объятия не только своих друзей, но и незнакомых людей.

Считается, что инициаторами праздника являются студенты, которые именно в этот день заключали в свои объятия друг друга безо всякой интимной подоплеки.

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Согласно различным исследованиям, объятия, как и смех, эффективны при лечении различных недугов, а также помогают избавиться от депрессии и стресса. По словам ученых, правильные глубокие объятия, когда сердца двух людей словно касаются друг друга, приносят большую пользу.

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Все по теме:

Студенты, Праздник, Психологи, Традиция, Объятия, Международный день объятий, 21 января, дружеские объятия.
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