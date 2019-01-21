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Дело Гриба: Денисова обратилась к Европейскому комитету по предотвращению пыток

Дело Гриба: Денисова обратилась к Европейскому комитету по предотвращению пыток
23:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Денисова просит президента Европейского комитета по предотвращению пыток помочь украинскому политзаключенному Грибу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Европейского комитета по предотвращению пыток Николаю Гнатовскому с просьбой вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным в России Павлом Грибом, который нуждается в срочной медицинской помощи.

"Обеспокоена грубым нарушением прав и свобод гражданина Украины Павла Гриба, который содержится в ростовском СИЗО. У 20-летнего Павла диагностирован ряд серьезных заболеваний, и он нуждается в срочной медицинской помощи. К тому же, по словам молодого человека, к нему применялось физическое насилие", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она сообщила, что сотрудники правоохранительных органов РФ избили П.Гриба еще во время задержания, требовали признания вины.

"Издевательства над Павлом продолжалось также во время конвоирования в СИЗО Ростова-на-Дону. Обращаюсь к Николаю Гнатовскому, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечному или унижающего достоинство обращения или наказания, и прошу его вмешаться в ситуацию с украинским политзаключенным Павлом Грибом", - написала украинский омбудсмен.

Украинский политзаключенный Гриб заявил о подмене главного свидетеля в его деле

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Госпогранслужбы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Позднее МИД Украины заявил, что получил подтверждение о нахождении в Краснодаре (РФ) гражданина Украины П.Гриба, исчезнувшего в Беларуси.

Дело П.Гриба было передано для рассмотрения в Северо-Кавказский окружной военный суд, он был этапирован в Ростов-на-Дону.

7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд продлил до 24 апреля 2019 года арест П.Гриба.

В декабре ЕСПЧ призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья П.Гриба до 2 января 2019 года.

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Людмила Денисова, Политзаключенный, Павел Гриб, Николай Гнатовский.
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