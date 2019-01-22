Владимиру Рубану вручен обвинительный акт

Новости Украины: По словам адвоката, сейчас решается, в какой из судов Украины прокуратура направит дело.

Подозреваемому в подготовке теракта экс-руководителю центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану вручили обвинительный акт.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

"21.01.2019 в 18:00 вручен обвинительный акт Владимиру Рубану", - написал он.

Как сообщалось, Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез с оккупированной территории.

Его обвиняют в планировании переворота и захвате власти, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовке к террористическому акту, содействию террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По данным следствия, Рубан готовил массовые теракты с целью дестабилизации ситуации в обществе.

Вместе с ним по делу проходит народный депутат Надежда Савченко.

В начале августа 2018 года в СБУ заявили, что расследование дела Рубана и Савченко завершено.