Конкурс в Антикоррупционный суд покинули еще 10 кандидатов

Новости Украины: Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 22 января, 23 января, 24 января и 28 января.

Вечером 21 января закончилось второе совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей относительно 12 кандидатов.

По его итогам еще 9 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Антикоррупционное суда, еще один кандидат покинул конкурс по собственному желанию, сообщает пресс-служба высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Из конкурса исключили Петра Бурду, Николая Дидыка, Вячеслава Дмитриева, Олега Кимстачова, Виктора Онуфриева, Ивана Соловьева, Руслана Хитрика, Татьяну Черныш и Дмитрия Ягунова.

Кандидат Николай Дидык снял свою кандидатуру с конкурса добровольно.

Кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализма, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

"По результатам заседания, участие в конкурсе продолжают Инна Белоус, судья, которая запретила акцию протеста в Тернополе во время Революции Достоинства и попала в список недостойных кандидатов к Антикорсуду на мнение общественности, и Петр Феськов, к имуществу которого предварительно были вопросы", — сообщает Центр противодействия коррупции.

Ранее Общественный совет международных экспертов исключил из конкурса в Антикорсуд 8 кандидатов. Совет международных экспертов сомневался в добропорядочности почти половины из 113 кандидатов.