Скачать
Вторник, 22.01.2019
ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек
ООН: За четыре года войны на Донбассе погибло до 13 тыс. человек
Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая
Трамп назвал причину замедления роста экономики Китая
Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы
Игрок Шахтера вернулся в строй после полугодичной паузы
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)
Лунное затмение 21 января 2019: удивительное природное явление (Видео)

Конкурс в Антикоррупционный суд покинули еще 10 кандидатов

Конкурс в Антикоррупционный суд покинули еще 10 кандидатов
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 22 января, 23 января, 24 января и 28 января.

Вечером 21 января закончилось второе совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей относительно 12 кандидатов.

По его итогам еще 9 сомнительных кандидатов исключили из конкурса в Антикоррупционное суда, еще один кандидат покинул конкурс по собственному желанию, сообщает пресс-служба высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Из конкурса исключили Петра Бурду, Николая Дидыка, Вячеслава Дмитриева, Олега Кимстачова, Виктора Онуфриева, Ивана Соловьева, Руслана Хитрика, Татьяну Черныш и Дмитрия Ягунова.

Кандидат Николай Дидык снял свою кандидатуру с конкурса добровольно.

Кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения в их добропорядочности и профессионализма, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

"По результатам заседания, участие в конкурсе продолжают Инна Белоус, судья, которая запретила акцию протеста в Тернополе во время Революции Достоинства и попала в список недостойных кандидатов к Антикорсуду на мнение общественности, и Петр Феськов, к имуществу которого предварительно были вопросы", — сообщает Центр противодействия коррупции.

Ранее Общественный совет международных экспертов исключил из конкурса в Антикорсуд 8 кандидатов. Совет международных экспертов сомневался в добропорядочности почти половины из 113 кандидатов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВККСУ, Антикоррупционный суд, ВАКС, ОСМЭ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
02 Китайские ученые подтвердили существование генетически отредактированных детей
03 Международный день объятий 21 января: почему стоит обниматься каждый день
04 В Израиле был заключен договор о ЗСТ с Украиной
05 Украинская певица Alyosha сменила имидж
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Владимиру Рубану вручен обвинительный акт
Владимиру Рубану вручен обвинительный акт
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (14.01 - 20.01)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Чего ожидать в феврале: синоптики рассказали о погоде в последний месяц зимы
Синоптики рассказали о погоде в феврале
Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)
Золотая малина 2019: кто стал самым слабым звеном кинопремии (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь