День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

Новости Украины: Именно в этот день 99 лет назад был провозглашен Акт воссоединения ("Акт злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.

Украина в этом году отмечает 100-летие со Дня соборности. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года - 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. УНИАН предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с этим историческим украинским праздником.

День соборности в истории

Акт злуки воссоединил Приднепровскую Украину, которая вышла из Российской империи, и Западную Украину, которая вышла из Австро-Венгерской империи. Так как в руководстве страны общности тогда не было, Акт злуки стал больше символическим знаком стремления к единству. 22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.

В Украине День соборности начали праздновать ровно 20 лет назад, согласно указу президента Украины «О Дне соборности Украины» от 21 января 1999 года. Праздник устанавливался «...учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства...». В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялась 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Значение Акта злуки УНР и ЗУНР

Акт злуки опирался на извечную мечту украинского народа о независимом, соборном национальном государстве. Он стал могущественным проявлением воли украинцев к этнической и территориальной консолидации, свидетельством о становлении нации, а идея соборности украинских земель получила государственный статус. Объединение имело и практический аспект, ведь оба государства нуждались в концентрации вооруженных сил и взаимной помощи для защиты своих территорий.

Объединение УНР и ЗУНР стало моделью цивилизованного и демократического соединения территорий в едином суверенном государстве. Консолидация базировалась на таких принципах, как историческое самосознание общности, идеалы свободы и независимости, добровольное волеизъявление, опора на собственные политические и материальные ресурсы.

Поздравления с Днем соборности в стихах

День соборности отметит

Украинский весь народ,

Каждый украинец счастье

В этот праздник пусть найдет,

Вспомним мы сегодня вместе

Про единство всей страны,

Мир царит пусть в Украине,

И не будет пусть войны!

***

В светлый день Соборной Украины

Не беда январская метель,

Весь народ собрался воедино

В честь объединения земель.

Сегодня украинцев поздравляем

С Днем соборности страны,

Патриотизма, мужества желаем,

Не знали чтобы никогда войны,

Удачи, радости, здоровья,

Успехов в жизни и в работе,

Чтоб было все пропитано любовью,

За близкими чтоб проходили дни в заботе!

***

День соборности Украины,

Ты стала единой страной,

Желаем расцвета, удачи,

Твои герои повсюду с тобой!

Расти, крепчай, страна,

И в этот великий день,

Поздравим вновь тебя,

Нам это совсем не лень!

Зачитали поздравок,

Подарили всем цветок!

В День соборной Украины

Мы поздравить всех хотим,

Поздравок, такой недлинный,

Пусть народ бы подхватил.

Ведь страна объединилась,

Стала дружной и большой,

И всем в этот день хотелось

Так поздравить – всей душой.

Поздравления с Днем соборности в прозе

Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

***

Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.

22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.

***

Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.