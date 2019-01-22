День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.
Украина в этом году отмечает 100-летие со Дня соборности. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года - 22 января, в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. УНИАН предлагает вам выбрать самые лучшие поздравления с этим историческим украинским праздником.
День соборности в истории
Акт злуки воссоединил Приднепровскую Украину, которая вышла из Российской империи, и Западную Украину, которая вышла из Австро-Венгерской империи. Так как в руководстве страны общности тогда не было, Акт злуки стал больше символическим знаком стремления к единству. 22 января 1919 года на Софийской площади было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.
В Украине День соборности начали праздновать ровно 20 лет назад, согласно указу президента Украины «О Дне соборности Украины» от 21 января 1999 года. Праздник устанавливался «...учитывая большое политическое и историческое значение объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики для образования единого (соборного) украинского государства...». В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялась 22 января 1918 г. - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.
Значение Акта злуки УНР и ЗУНР
Акт злуки опирался на извечную мечту украинского народа о независимом, соборном национальном государстве. Он стал могущественным проявлением воли украинцев к этнической и территориальной консолидации, свидетельством о становлении нации, а идея соборности украинских земель получила государственный статус. Объединение имело и практический аспект, ведь оба государства нуждались в концентрации вооруженных сил и взаимной помощи для защиты своих территорий.
Объединение УНР и ЗУНР стало моделью цивилизованного и демократического соединения территорий в едином суверенном государстве. Консолидация базировалась на таких принципах, как историческое самосознание общности, идеалы свободы и независимости, добровольное волеизъявление, опора на собственные политические и материальные ресурсы.
Поздравления с Днем соборности в стихах
День соборности отметит
Украинский весь народ,
Каждый украинец счастье
В этот праздник пусть найдет,
Вспомним мы сегодня вместе
Про единство всей страны,
Мир царит пусть в Украине,
И не будет пусть войны!
***
В светлый день Соборной Украины
Не беда январская метель,
Весь народ собрался воедино
В честь объединения земель.
Сегодня украинцев поздравляем
С Днем соборности страны,
Патриотизма, мужества желаем,
Не знали чтобы никогда войны,
Удачи, радости, здоровья,
Успехов в жизни и в работе,
Чтоб было все пропитано любовью,
За близкими чтоб проходили дни в заботе!
***
День соборности Украины,
Ты стала единой страной,
Желаем расцвета, удачи,
Твои герои повсюду с тобой!
Расти, крепчай, страна,
И в этот великий день,
Поздравим вновь тебя,
Нам это совсем не лень!
Зачитали поздравок,
Подарили всем цветок!
В День соборной Украины
Мы поздравить всех хотим,
Поздравок, такой недлинный,
Пусть народ бы подхватил.
Ведь страна объединилась,
Стала дружной и большой,
И всем в этот день хотелось
Так поздравить – всей душой.
Поздравления с Днем соборности в прозе
Поздравляем жителей Украины с Днем соборности, с днем единения украинских земель. Всем бесконечного счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей чудесной стране будет для каждого в достатке, радости, спокойствии. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
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Поздравляю с Днем соборности Украины и пожелать от души хочу единого духа народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех.
22 января мы празднуем День соборности Украины — день, символизирующий единство земель Украины. Всем жителям страны шлём свои поздравления и пожелания каждому из нас сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание. Мы верим в наше светлое будущее и будем содействовать развитию и процветанию любимой страны.
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Поздравляем всех украинцев с Днем Соборности. Это один из важнейших праздников нашей страны, символизирующий то, что мы все — это один народ и никакие рубежи не смогут нас разделить. Давайте же никогда, какие бы невзгоды нас ни ждали, не будем об этом забывать.