Родственники украинских моряков просят помощи у ПАСЕ

Родственники украинских военнопленных моряков призвали посла Европейского Союза при Совете Европы Меглену Куневу повлиять на Российскую Федерацию для их освобождения.
Как сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, сегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ состоялась встреча ее представителя по делам защиты прав военнослужащих Олега Трохименко с главой делегации ЕС в Совете Европы. На встрече также присутствовали родственники захваченных в плен украинских моряков.
В частности, Трофименко рассказал Куневой о событиях в Керченском проливе, о вооруженном нападении РФ, взятии моряков в плен и о позорном судилище над ними.
”Мой представитель проинформировал о принятых нами мерах, направленных на освобождение украинских военнослужащих. Заметил, что РФ пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Несмотря на то, что все наши военнослужащие признали себя военнопленными”, - сообщила Денисова.
Она добавила, что родственники обратили внимание на тяжелое состояние раненных трех моряков и высказали просьбу к странам ЕС немедленно вмешаться в ситуацию и повлиять на возвращение их домой, или передать их в третьей (нейтральной) стране для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Вместе с тем, по словам Денисовой, посол ЕС в Совете Европы поддержала стремление освободить украинских моряков и заверила, что страны Евросоюза поддерживают территориальную целостность Украины, требуют безоговорочного освобождения военнопленных и оказания немедленной квалифицированной помощи раненным морякам.