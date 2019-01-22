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Родственники украинских моряков просят помощи у ПАСЕ

Родственники украинских моряков просят помощи у ПАСЕ
17:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Родственники украинских моряков призвали посла ЕС при Совете Европы повлиять на РФ для их освобождения.

Родственники украинских военнопленных моряков призвали посла Европейского Союза при Совете Европы Меглену Куневу повлиять на Российскую Федерацию для их освобождения.

Как сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, сегодня в Страсбурге в рамках зимней сессии ПАСЕ состоялась встреча ее представителя по делам защиты прав военнослужащих Олега Трохименко с главой делегации ЕС в Совете Европы. На встрече также присутствовали родственники захваченных в плен украинских моряков.

В частности, Трофименко рассказал Куневой о событиях в Керченском проливе, о вооруженном нападении РФ, взятии моряков в плен и о позорном судилище над ними.

”Мой представитель проинформировал о принятых нами мерах, направленных на освобождение украинских военнослужащих. Заметил, что РФ пренебрегает нормами международного гуманитарного права. Несмотря на то, что все наши военнослужащие признали себя военнопленными”, - сообщила Денисова.

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Она добавила, что родственники обратили внимание на тяжелое состояние раненных трех моряков и высказали просьбу к странам ЕС немедленно вмешаться в ситуацию и повлиять на возвращение их домой, или передать их в третьей (нейтральной) стране для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Вместе с тем, по словам Денисовой, посол ЕС в Совете Европы поддержала стремление освободить украинских моряков и заверила, что страны Евросоюза поддерживают территориальную целостность Украины, требуют безоговорочного освобождения военнопленных и оказания немедленной квалифицированной помощи раненным морякам.

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Украина, Совет Европы, Людмила Денисова, Украинские моряки.
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