Украина направила заявление в ООН касательно захваченных моряков

Новости Украины: Постпред Украины при ООН передал генеральному секретарю заявление с призывом РФ освободить украинских моряков.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу копию заявления МИД Украины от 16 января, в котором содержится призыв к консолидированному давлению на Российскую Федерацию с целью освобождения украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива. Об этом сообщается в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

В.Єльченко в листі Генсекретарю ООН: Україна вимагає, щоб Російська Федерація поважала права 24 українських військовослужбовців, захоплених у Чорному морі 25 листопада 2018 р., враховуючи їхній статус військовополонених відповідно до міжнародного гуманітарного права. Докладно pic.twitter.com/8icAGxVf60 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 января 2019 г.

В письме отмечается, что Украина требует соблюдения прав моряков, захваченных в Черном море 25 ноября, которые пребывают в статусе военнопленных согласно международным гуманитарным правом.

«В.Ельченко в письме генсекретарю ООН: Украина требует, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, учитывая их статус военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом», - говорится в сообщении.

Постпред Украины в ООН просит генсека организации распространить данное письмо в качестве документа Генассамблеи ООН в соответствии с повесткой дня 73-й сессии относительно ситуации на оккупированных украинских территориях.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).