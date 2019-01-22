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Военные ВСУ могут получить шанс пройти подготовку в IMI Academy

Военные ВСУ могут получить шанс пройти подготовку в IMI Academy
20:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Степан Полторак в Израиле поднимал вопрос возможной подготовки представителей ВСУ на базе IMI Academy.

Министр обороны Украины Степан Полторак в рамках официального визита в Израиль во вторник посетил Академию обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности Израиля (IMI Academy), поднимался вопрос возможной подготовки представителей Вооруженных сил Украины на базе этой академии.

"Глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время обработки различных учебных сценариев. (...) Во время встречи рассматривалась возможность подготовки представителей Вооруженных сил Украины на базе данной академии", - сообщила пресс-служба Минобороны.

IMI Academy основана в 1999 году ветеранами служб безопасности Израиля, является мировым лидером и известным центром передового опыта для подготовки специальных сил в военной сфере, борьбе с терроризмом и в сфере правопорядка, предлагает широкий спектр программ подготовки и интегрированных решений. Академия авторизована Министерством обороны, спецслужб, Министерством общественной безопасности и полиции Израиля.

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Академия предоставляет своим клиентам инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Кроме того, учреждение оказывает помощь в формулировании и имплементации боевых доктрин и тактик на практике, разрабатывает ситуационный анализ для направления решений и решения специфических задач, обеспечения оборудованием, вооружением и полноценным логистическим обеспечением.

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Израиль, ВСУ, Степан Полторак, IMI Academy.
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