Епифаний о выборах: Церковь не будет принимать участия в агитации

Новости Украины: По словам главы ПЦУ, в случае нарушений церковь будет реагировать сначала предупреждениями, а затем административными решениями.

Православная Церковь Украина не участвует в агитации за того или иного кандидата и будет реагировать на возможные случаи агитации со стороны своих священнослужителей.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью Радио Свобода.

"Мы как церковь не имеем права агитировать за любого из кандидатов, особенно с церковного амвона. Поэтому церковь не будет принимать участия в агитации за тех или иных кандидатов в президенты. Потому что это противоречит церковным правилам и вообще нашей четкой позиции. И мы предыдущие разы на это обращали внимание даже синодальным решением, что священнослужитель не имеет права этого делать", - сказал Епифаний.

"У нас есть несколько тысяч священнослужителей. И могут быть какие-то отдельные случаи, что тот или иной священнослужитель будет пропагандировать и проповедовать с амвона и призывать своих прихожан к тому, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. Но если будут такие прецеденты, то мы будем реагировать. Во-первых, нужно обратить внимание. Если человек не поймет, что не нужно так делать, то потом мы будем принимать решение административного характера", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос по поводу критики так называемого "томос-тура", как назвали рабочие поездки по Украине президента Петра Порошенко вместе с главенствующим священством ПЦУ с представлением томоса о канонической автокефалии поместной Украинской церкви, Епифаний ответил, что это презентация томоса верующим и часть просветительской работы.

Также он сказал, что совместное изображение себя с Порошенко на бигбордах не считает агитацией, потому что президент в то время еще не был кандидатом на пост главы государства на второй срок.

"Но пока Петр Алексеевич только выдвинулся в качестве кандидата в президенты. А до этого времени не был кандидатом. И он является президентом Украины", - сказал глава ПЦУ.

На вопрос, снимут ли эти бигборды, когда Порошенко будет зарегистрирован кандидатом, Епифаний ответил: "Я думаю, что да. Это не от меня зависит".