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Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°

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Украине обещают стремительную оттепель, местами днем будет до +13°
08:49 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В воскресенье, 3 февраля, на большей территории страны ожидается туман и гололедица, осадков не будет, дневная температура местами поднимется до 13° тепла.

В Украине в воскресенье, 3 февраля, синоптики прогнозируют туман и гололед, температура днем до 7° градусов тепла, на юге - до 13° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"3 февраля на большей части страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м / с. Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части - 8-13° тепла, в восточных областях и на Сумщине в течение суток - от 3° мороза до 2° тепла", - говорится в сообщении.

В Киеве в воскресенье облачно, без существенных осадков, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем 3-5 ° тепла. По области температура днем 2-7° тепла.

 

Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины:

  •  Ужгород – + 11 ... + 13
  • Львов – +6 ... +8
  • Ивано-Франковск – + 5 ... + 7
  • Тернополь – + 4 ... + 6
  • Черновцы – +6 ... +8
  • Хмельницкий – + 4 ... + 6
  • Луцк – + 5 ... + 7
  • Ровно – + 4 ... + 6
  • Житомир – + 4 ... + 6
  • Винница – + 5 ... + 7
  • Одесса – + 7 ... + 9
  • Николаев – + 9 ... + 11
  • Херсон – + 8 ... + 10
  • Симферополь – + 10 ... + 12
  • Кропивницкий – + 4 ... + 6
  • Черкассы – + 4 ... + 6
  • Чернигов – +3 ... + 5
  • Суммы – 0 ... + 2
  • Полтава – +3 ... + 5
  • Днепр – + 4 ... + 6
  • Запорожье – +6 ... +8
  • Донецк – 0 ... + 2
  • Луганск – -1 ... + 1
  • Харьков – 0 ... + 2
  • Киев – +3 ... + 5

В Украине 4 и 5 февраля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь в западных областях днем 5 февраля пройдет небольшой дождь.

Ночью и утром 4 февраля в Украине, 5 февраля - в южной части - местами туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью будет колебаться от 4 ° тепла до 1 ° мороза, в восточных областях до 5 ° мороза; днем - 2-7 ° тепла, в южной части 8-12 ° тепла.

В Киеве и области в эти дни также будет облачно с прояснениями. Ночью и утром 4 февраля местами туман. На дорогах местами гололедица. Температура ночью- от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем - 2-7 ° тепла.

Погода 4 февраля

На 6-7 февраля синоптики прогнозируют в Украине, кроме большинства южных и восточных областей, временами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 0-6 ° мороза; днем - от 2 ° мороза до 4 ° тепла, в Крыму - 5-11 ° тепла. В Киеве в эти дни также прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 1-6 ° мороза; днем около 0 °.

Напомним, Степной сурок (укр. байбак) Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина в пос.Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу. Сотрудница университета так истолковала поведение сурка: весна наступит, но, к сожалению, в марте еще ожидаются заморозки, а теплая и солнечная погода нас ждет в апреле.

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Туман, Гололедица, Прогноз погоды в Украине, Погода в городах Украины, Дневная температура, Погода 3 февраля в Украине, Погода 4 февраля в Украине.
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