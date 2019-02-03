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Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания интронизировали: фото и видео

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Предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания интронизировали: фото и видео
11:20 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: Предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания интронизировали в Соборе Святой Софии Киевской.

В Соборе Святой Софии Киевской состоялась церемония интронизации (восхождение на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Интронизация проходила во время божественной литургии. В частности, митрополит Галльский Эммануил от Вселенского патриарха, митрополит Макарий (бывший предстоятель УАПЦ) и митрополит Симеон (бывший представитель УПЦ МП) поочередно посадили митрополита Епифания на престол с возгласом "Аксиос" (достоин, достоин). После этого Епифанию были преподнесены знаки предстоятельского сана.

В частности, крест преподнес митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, панагию (небольшой образ Богоматери) преподнес митрополит Юрий (Калищук), который возглавляет Украинскую православную церковь в Канаде под омофором Вселенского патриархата, вторую панагию преподнес митрополит Антоний (Щербань) предстоятель Украинской православной церкви в США тоже под омофором Константинополя.

Право ношения второй панагии - привилегия предстоятелей поместных церквей. После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.

 

На церемонии присутствуют президент Украины Петр Порошенко, представители Кабинета министров – вице-премьер-министр - министр регионально развития Геннадий Зубко и вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, народные депутаты.

 

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины. 6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

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Церемония, Интронизация, Митрополит Епифаний, Глава ПЦУ.
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