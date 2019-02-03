В Минобороны разрешили покупать на рубежом вооружение у партнеров по НАТО

Новости Украины: Документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за границей без посредников.

В воскресенье, 3 февраля, вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Он позволяет Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил закупать вооружение у партнеров по НАТО.

В частности, документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за границей без посредников.

Кроме того, закон совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.

Им также вносятся изменения в законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственный кодекс Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" 17 января. Президент подписал его 31 января, а 2 февраля текст закона был опубликован в газете "Голос Украины".