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В Минобороны разрешили покупать на рубежом вооружение у партнеров по НАТО

В Минобороны разрешили покупать на рубежом вооружение у партнеров по НАТО
19:42 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за границей без посредников.

В воскресенье, 3 февраля, вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту".

Он позволяет Министерству обороны и Генеральному штабу Вооруженных сил закупать вооружение у партнеров по НАТО.

В частности, документ дает возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения за границей без посредников.

Кроме того, закон совершенствует правовое регулирование вопросов, связанных с офсетными договорами.

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Им также вносятся изменения в законы Украины "О государственном оборонном заказе", "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", "О внешнеэкономической деятельности" и Хозяйственный кодекс Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту" 17 января. Президент подписал его 31 января, а 2 февраля текст закона был опубликован в газете "Голос Украины".

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НАТО, Закон, Минобороны, Министерство обороны.
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