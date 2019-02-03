Порошенко: Украина должна войти в топ-50 стран с лучшим инвестиционным климатом

Новости Украины: Украина за три года должна войти в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире.

Украина должна за три года войти в топ-50 стран с лучшим инвестиционным климатом. Об этом Президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью телеканалу "Україна", сообщает корреспондент.

"Украина сейчас имеет стабильную макроэкономическую ситуацию. Несмотря на войну, страна построила более 200 новых производств, созданы миллионы новых рабочих мест. В Украину зашли миллиарды долларов, и только за последние две недели, я об этом говорил в Давосе, подписаны контракты с норвежскими компаниями по возобновляемой энергетике", - отметил Порошенко.

"Это те, кто голосуют за Украину долларом, евро, фунтом. Это приходят инвесторы, которые демонстрируют доверие к украинской власти, к Украине. Этот процесс будет значительно расширен".

Он отметил, что Украина за три года должна войти в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире.

"И когда бизнес себя чувствует защищенным, когда судебная реформа, после завершения, сможет обеспечить справедливость и для инвестора, и для гражданина, и когда мы сможем на сегодняшний день создать условия, когда используя зоны свободной торговли бизнес будет ориентироваться не только на растущие мощности украинской рынка, а на эффективное обеспечение экспорта из Украины высокотехнологичной продукции. Так же, как мы перешли с 153-го места на 71-ое, сейчас задача войти гарантированно, уже за первые три, а не пять лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире", - отметил Глава государства.