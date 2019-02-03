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Порошенко призвал украинцев объединиться ради вступления в ЕС и НАТО

Порошенко призвал украинцев объединиться ради вступления в ЕС и НАТО
18:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Также, очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ не были утрачены.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев объединиться ради достижения цели - вступление в ЕС и НАТО. Об этом он сказал после подачи в Центральную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатом на выборах Президента Украины, говорится на сайте Главы государства.

"Сейчас в 2019 году еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти 5 лет Украина прошла огромные испытания", - подчеркнул Порошенко после подачи документов.

По его словам, очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ не были утрачены, "чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны на соответствие критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО".

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"Это принципиальная наша ключевая позиция", - подчеркнул Президент.

"Мы доказали, что эти планы абсолютно реальны, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться для достижения этих целей", - добавил он.

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ЦИК, Петр Порошенко, Президент Украины, Президент Украины Петр Порошенко, Выборы 2019.
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