Порошенко призвал украинцев объединиться ради вступления в ЕС и НАТО

Новости Украины: Также, очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ не были утрачены.

Президент Петр Порошенко призвал украинцев объединиться ради достижения цели - вступление в ЕС и НАТО. Об этом он сказал после подачи в Центральную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатом на выборах Президента Украины, говорится на сайте Главы государства.

"Сейчас в 2019 году еще больше ответственности, ответственности за судьбу страны. Сегодня мы уже понимаем, что за эти 5 лет Украина прошла огромные испытания", - подчеркнул Порошенко после подачи документов.

По его словам, очень важно, чтобы те жертвы и усилия, которые прилагал украинский народ не были утрачены, "чтобы мы не остановились на полпути и продолжили наши решительные действия в направлении реформирования страны на соответствие критериям, которые необходимы для членства в ЕС и НАТО".

"Это принципиальная наша ключевая позиция", - подчеркнул Президент.

"Мы доказали, что эти планы абсолютно реальны, когда мы осуществляли то, во что многие не верили в 2014 году. Убежден, что должны объединиться для достижения этих целей", - добавил он.