Украинцы назвали главное событие и политика года

Новости Украины: Главным политическим событием 2018 украинцы называют объединение церкви и предоставление ей автокефалии.

Жители Украины назвали главным событием 2018 года создание единой Православной церкви Украины (ПЦУ), а политиком года 16% из них (больше всего) считают президента страны Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 19 по 25 декабря 2018 года Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно результатам опроса, 24% украинцев назвали главным событием создание единой Православной церкви Украины, 17% - введение военного положения, 9% - инцидент в Керченском проливе с украинским судами, 7% - продолжение войны на Донбассе.

Политиком уходящего года 16% опрошенных назвали президента П.Порошенко (в 2017 году таких было 10%). Далее идут лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую отметили 12% опрошенных, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 6%, шоумен Владимир Зеленский - 5%, лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко - 4%.

При этом 25% не назвали никого.

В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее украинцы назвали самые любимые праздники.