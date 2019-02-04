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Понедельник, 04.02.2019
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Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления

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Именины (День Ангела) Надежды: значение имени и поздравления
09:11 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Имя Надежда распространилось на Руси с православием как калька с греческого имени Элпис, "Надежда".

Имя Надежда имеет греческие корни и является буквальным переводом греческого имени Элпис, которое носила одна из трёх сестер, почитаемых христианских мучениц (Вера, Надежда и Любовь). Их имена отражают три главные добродетели христианства. Также почитается их мать София. У имени Надежда была древнерусская форма – Надежа, которая помогла данному имени прижиться и укрепиться среди людей.

Надежда – это очень независимая женщина, для которой слово "свобода" – не просто слово, а смысл жизни. Эта женщина индивидуалистка, которая не приемлет ограничения, может быть недисциплинированной, рисковать, не учитывая возможных последствий своих действий. Надежда может иметь репутацию надменной особы, её поведение обескураживает в разы, и она, конечно, никогда не делает вещи наполовину!

Поздравления

Тебя с рождения нарекли Надеждой,

Чтобы с тобой свершились все мечты.

Чтоб всё, что сделать не успели прежде,

Всего достигла и добилась ты.

 

Надежда заставляет сердце биться,

Бороться и не гнуться пред бедой.

Надежда не предаст и не умчится,

Она всегда останется с тобой.

 

Надежда вечна, нет конца и края.

Она — дорога, что по жизни поведет.

Надюша, Наденька, будь счастлива, родная,

И пусть тебя твой ангел бережет.

Надежда, Наденька, Надюша,

Ты — лучик солнечный в пути.

С тобою просто всем, уютно,

Приятно рядышком идти.

 

Назвали так тебя не просто:

Надежду даришь и любовь,

Улыбчива и грациозна,

Творишь добро ты вновь и вновь.

 

Желаем благ тебе, Надюша,

Желанных встреч тебе в пути.

Впустив надежду в свою душу,

Сумей по жизни пронести!

Именины (День Ангела) Макара: значение имени и поздравления

Дорогая Наденька,

С праздником тебя!

Будь всегда красивая,

Как цветок, нежна.

 

Будь счастливой, радостной,

Словно день, светла.

И слегка загадочна,

И всегда мила.

Надюш, сегодня праздник у тебя,

И я поздравить с ним тебя хочу.

Ты славная, красива и умна,

И веришь свято ты в свою мечту.

 

И я тебе желаю, Надя, счастья.

Чтобы все беды мимо проходили,

Чтоб дом твой посещала только радость,

Чтоб ты была для всех необходимой.

Поздравления с Днем рождения: в стихах и в прозе

Поздравления, Надюшка,

В этот день мои тебе.

Пусть подарки жизнь вручает,

Пусть всегда везет в судьбе.

 

Будь манящей и желанной,

Восхитительной, хмельной,

Потрясающе-прекрасной,

Дерзкой, славной, деловой.

 

Пусть все тайные желания

Воплотятся точно в срок.

Пусть подарит вдохновение

К достижениям толчок.

Желаю добра тебе, Наденька,

И всяческих благ, много света,

Пусть жизнь твоя будет сладенькой,

Как мед, или, словно конфета!

 

Пускай все желания исполнятся,

Чтоб ярко улыбка цвела,

Пусть сердце любовью наполнится,

Чтоб ты всех счастливей была!

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