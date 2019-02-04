В Канаде выпустят новую монету в форме украинской писанки

Новости Украины: Королевский монетный двор Канады выпустит четвертую по счету монету в виде писанки, посвященную огромному памятнику украинской писанке в Вегревиле.

Королевский канадский монетный двор намерен выпустить цветную серебряную монету в форме украинской писанки. Сообщается, что это будет уже четвертая по счету "писанка" в коллекции канадского монетного двора. В этот раз ее решили посвятить огромному памятнику украинской писанке, который находится в канадском городе Вегревиль в провинции Альберта.

Известно, что символ гармонии Вегревиля в форме яйца весит 2300 килограмм и посвящен столетию Королевской канадской конной полиции. Дизайн писанки выполнен в цветах, которые почитают мир, историю и традиции.

Сообщается, что четвертая писанка будет уменьшенной версией всемирно известного вегревильского украинского пасхального яйца.

На фотографиях видно, что на реверсе монеты будут выполнены цветные узоры, а на аверсе - профиль королевы Елизавети II. Монета будет отчеканена из 31,82 гр чистого серебра и будет иметь номинал в 20 канадских долларов. Ее выпуск начнется 5 февраля, а общий тираж составит 5 тысяч штук.

Крупнейший в мире памятник украинской писанке был установлен торговой палатой Вегревиля в 1975 году. Ежегодно летом рядом с монументом проходит украинский фестиваль писанки. Известно, что на разработку дизайна, изготовление и сбор гигантской писанки понадобилось более 12 тыс часов. Монумент имеет высоту 7.8 м и ширину 5.5 м. и вращается по направлению ветра. У подножия памятника установлена табличка на четырех языках (английский, французский, немецкий и украинский, которая рассказывает о многокультурной истории местной громады.