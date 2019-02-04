В Минздраве дали советы, как не заболеть раком

Новости Украины: Министерство здравоохранения Украины во Всемирный день борьбы с раком посоветовало соблюдать три важных правила, чтобы избежать онкологических болезней.

Министерство здоровья Украины дало советы, каких правил нужно ежедневно придерживаться, чтобы избежать развития онкологических болезней.

В частности, ведомство советует украинцам воспитать несколько полезных привычек. В первую очередь, нужно сократить потребление фаст-фуда и сладких напитков, красного и обработанного мяса (колбас, сосисок, копченых продуктов). Вместо этих вредных продуктов, Минздрав рекомендует добавить в свой рацион целые зерна, овощи, фрукты и бобовые. Также, стоит сохранять здоровую массу тела, быть физически активными.

Также не стоит забывать вовремя проходить каждый год профилактические осмотры у своего семейного врача или терапевта. Благодаря регулярному осмотру, доктор сможет выявить риски для здоровья, поможет откорректировать образ жизни, а в случае необходимости направит на анализы и исследования, к узким специалистам.

В Минздраве подчеркнули, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Только в 2018 году в мире было выявлено более 18 млн человек, которые впервые заболели раком, а приблизительно 9,6 млн умерли от этой болезни. К сожалению, Украина отличается высоким уровнем заболеваемости этим недугом.

Согласно статистике, рак занимает второе место в структуре смертности населения Украины и наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями определяет уровень здоровья нации. Отмечается, что риск заболеть раком в Украине имеет каждый третий мужчина и каждая пятая женщина. Только в прошлом году почти 170 тысяч украинцев заболели злокачественные новообразования.