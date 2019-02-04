Активисты в Париже требовали от РФ освобождения политзаключенных

Новости Украины: Во Франции украинские активисты потребовали освобождения украинских политических заключенных Кремля.

В Париже прошла очередная акция в поддержку украинских политических заключенных Кремля, а также захваченных в плен военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Украинские активисты и друзья Украины в Европе и в мире требовали немедленного и безусловного освобождения заложников российского режима.

"Требуем освобождения всех политических заключенных. Требуем от России соблюдения Женевских конвенций, требований Совета Европы, резолюций Парламентской ассамблеи совета Европы, Евросоюза, других международных организаций, институтов и демократических правительств мира относительно ситуации в Азовском и Черных морях и российской военной агрессии против Украины. Мы вспоминаем Павла Гриба, Романа Сущенко, Олега Сенцова и других украинских заключенных в РФ", - подчеркнули украинские активисты во Франции.

Все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Международные организации и правительства многих стран мира осудили факт российской агрессии и требуют от РФ немедленного и безусловного освобождения украинских военных.