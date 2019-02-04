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В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов

В Украине вводят новые нормы маркировки продуктов
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко подписал закон об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов.

Президент Украины Петр Порошенко 4 февраля подписал закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" (№8450), сообщается на сайте украинского парламента.

"Этот закон позволит обеспечить высокий уровень защиты здоровья и интересов потребителей путем предоставления всей необходимой информации для осуществления потребителями сознательного выбора пищевых продуктов и ввести ответственность операторов рынка, отвечающих за информацию о пищевых продуктах, за введение потребителей в заблуждение", - написал замглавы аграрного комитета народный депутат Александр Бакуменко (фракция БПП) на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, законопроект №8450 был разработан в соответствии с Всеобъемлющей стратегией имплементации главы IV "Санитарные и фитосанитарные меры Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Указанный документ имеет целью приведение украинского законодательства в соответствие с положениями регламента ЕС № 1169/2011 от 25 октября 2011 года о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах.

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

За соответствующее решение проголосовал 231 народный депутат.

Законопроектом предусмотрено информирование потребителей о содержании в продуктах пищевых добавок, вспомогательных веществ для переработки и других веществ или продуктов, которые могут вызывать аллергические реакции или непереносимость.

Документом устанавливается требование о предоставлении потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт размораживанию, учитывая, что замораживание и последующее размораживание определенных продуктов ограничивает возможности их дальнейшего использования и может влиять на их безопасность, вкусовые и физические качества.

Законопроектом предусмотрен отход от требования обязательного предоставления информации о питательной ценности относительно определенных категорий пищевых продуктов, которые не подвергались переработке или в отношении которых информация о питательной ценности не является определяющим фактором принятия потребителями решений об их покупке или площадь упаковки которых слишком мала, чтобы вместить всю информацию.

Нарушение требований законодательства путем предоставления неточной, недостоверной информации о продукте, изменение оператором рынка информации о продукте, сопровождающей его, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 15 минимальных заработных плат (мзп), на физлиц-предпринимателей - в размере 10 мзп.

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Предложение к реализации или реализация пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, если это не создает угрозу для жизни, здоровья человека или животного, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере пяти мзп, на физлиц - предпринимателей - в размере трех мзп.

Непредоставление информации потребителю и введение в заблуждение относительно веществ и пищевых продуктов, вызывающих аллергические реакции или непереносимость, влечет наложение штрафа на юрлиц в размере 30 мзп, на физлиц-предпринимателей - в размере 20 мзп.

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Закон, Продукты, Петр Порошенко, Качество продуктов, Маркировка продуктов.
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