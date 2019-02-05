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Вторник, 05.02.2019
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
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В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать

В Украине началась регистрация на ВНО-2019: что нужно знать
09:19 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня, 5 февраля, в Украине стартует регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания.

В Украине 5 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОЯО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

"Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учреждений образования направляют до 18 марта 2019 года", - отметили в Центре.

Кого допустят на ВНО-2019

Сдать тесты ВНО смогут молодые люди, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования. В частности - выпускники школ; ученики учебных заведений профессионального (профессионально-технического) образования; студенты заведений высшего образования (колледжи), получающие полное общее среднее образование; а также те ученики, которые в нынешнем году получают полное общее среднее образование за рубежом.

Кроме того, зарегистрироваться на ВНО смогут и те, кто уже получил аттестат в предыдущие годы.

Как зарегистрироваться на ВНО-2019

Чтобы успешно зарегистрироваться для участия в ВНО, необходимо создать и оформить регистрационную карту, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр УЦОКО.

Чтобы создать регистрационную карту, необходимо использовать специальный онлайн-сервис "Зарегистрироваться".

В УЦОКО подчеркивают, что одним из первых шагов регистрации является выбор категории регистрируемого лица. Предусмотрено пять категорий абитуриентов:

  • "Выпускник заведений общего среднего образования 2019 года";
  • "Ученик (слушатель) учреждений профессионального (профессионально-технического) образования";
  • "Студент учреждения высшего образования";
  • "Выпускник прошлых лет";
  • "Выпускник, который получит в 2019 году полное среднее образование в зарубежном учебном заведении";

Отмечается также, что процедура регистрации несколько отличается в зависимости от того, сдает ли лицо государственную итоговую аттестацию в виде ВНО.

УЦОКО подготовило пошаговые инструкции для всех категорий.

Процедура регистрации лиц, которые не сдают ГИА в форме ВНО

Процедура регистрации лиц, которые сдают ГИА в форме ВНО

Итоги регистрации на ВНО

После отправки пакета документов для регистрации в региональном центре ученики и абитуриенты смогут проверить прогресс их обработки при помощи онлайн-сервиса "Состояние обработки документов". Для этого необходимо ввести в сервис номер регистрационной карты. Факт регистрации будет подтвержден с помощью сертификата ВНО, который ученикам будут отправлять в индивидуальном конверте. В случае необходимости в регистрационные данные можно будет внести изменения, осуществив перерегистрацию.

Дополнительная сессия ВНО

Подать документы на участие в дополнительной сессии ВНО имеют право лица, которые не смогут пройти оценивание во время основной сессии по причине:

  • учебы за границей в год проведения оценивания;
  • невозможности принять участие в основной сессии ВНО по отдельным предметам в определенные дни в связи с религиозными убеждениями;
  • выбора для ВНО двух учебных предметов, тестирование по которым проводится во время основной сессии в один день;
  • необходимости создания особых условий прохождения ВНО, которые могут быть обеспечены только во время дополнительной сессии;
  • участия в международных и всеукраинских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) в период основной сессии ВНО, если эти мероприятия включены в официальные мероприятия МОН Украины, Министерства культуры, Министерства молодежи и спорта Украины.

В начале недели начинается регистрация на основную сессию ВНО 2019

Либо – по причине сдачи госэкзаменов, пребывания за границей. Чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО, необходимо подать заявление в свободной форме, а также документ, который подтверждает причину невозможности принять участие в основной сессии. Список подобных документов приводит УЦОКО.

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Абитуриенты, ВНО, Ученики, ВНО-2019, УЦОЯО.
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