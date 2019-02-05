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11 февраля станет известно, какой суд будет рассматривать дело Савченко-Рубана

11 февраля станет известно, какой суд будет рассматривать дело Савченко-Рубана
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Верховный суд рассмотрит вопрос подсудности дела "Савченко-Рубана" 11 февраля.

Верховный суд Украины 11 февраля рассмотрит вопрос об определении подсудности дела народного депутата Украины Надежды Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" адвокаты Н.Савченко и В.Рубана, заседание назначено на 14:00 11 февраля.

4 февраля оно было отложено из-за самоотвода одного из членов коллегии судей.

Прокуратура ходатайствует о передаче данного дела из Славянского горрайонного суда Донецкой области в Черниговский районный суд Черниговской области.

При этом на 6 февраля в Славянском суде уже назначено первое подготовительное заседание по делу Н.Савченко и В.Рубана.

В свою очередь защита Н.Савченко и В.Рубана ходатайствует о том, чтобы данное дело рассматривалось в Печерском районном суде Киева.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила о завершении расследования дела руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Н.Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

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9 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева арестовал В.Рубана.

Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".

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Верховный суд, Надежда Савченко, Владимир Рубан.
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