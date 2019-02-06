Отстранение Супрун: Комитет ВР хочет обратиться к международной общественности

Новости Украины: Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе.

Комитет Верховной Рады по здравоохранению хочет заверить послов иностранных государств и граждан Украины в своей приверженности реформированию системы здравоохранения при наличии легитимного министра здравоохранения, заявила глава комитета Ольга Богомолец.

"Я прошу вас сейчас поддержать мое обращение от комитета здравоохранения к послам иностранных государств и к гражданам Украины о том, что комитет здравоохранения в своем составе поддерживает необходимость реформирования системы здравоохранения Украины независимо от того, кто будет министром здравоохранения", - сказала она в ходе заседания комитета по здравоохранения во вторник.

Вместе с тем, О.Богомолец подчеркнула, что комитет по здравоохранению будет "поддерживать реформу при наличии легитимного министра-гражданина Украины".

О.Богомолец заявила, что парламентский комитет по здравоохранению "будет выполнять решение парламентских слушаний 2015 года и двигаться в определенном формате в соответствии с конституцией Украины для реформирования отрасли здравоохранения и введения закона об общеобязательном государственном медицинском страховании".

"Уже последовало заявление от посла Великобритании о том, что они чрезвычайно обеспокоены тем, что реформы в системе здравоохранения будут прекращены. Хочу сказать, что реформы не будут прекращены, ведь именно парламентский комитет начал реформу, мы изменили модель финансирования, ввели оплату за медицинскую услугу и разработали закон об автономизации медучреждений, который был поддержан всеми политическими силами. Мы и дальше будем продолжать реформу, но эта реформа будет для людей и за людей", - сказала глава комитета.

Как сообщалось, в посольствах Великобритании и США заявили, что внимательно следят за ситуацией с отстранением от должности и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по решению Окружного админсуда Киева.

Ранее Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игоря Мосийчука запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном административном суде Киева пояснили, что приняли решения о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У. Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.