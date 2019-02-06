Министр юстиции об отстранении Супрун: Решение будет срочно обжаловано

Новости Украины: Минюст обжалует запрет на работу Ульяны Супрун

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил о необходимости оспорить решение Окружного админсуда Киева о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности главы Минздрава.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности Министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано", - заявил Петренко.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил заявление народного депутата Игоря Мосийчука суд и запретил доктору Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.