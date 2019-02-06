В Украине запустили реестр коррупционеров

Новости Украины: В реестре предусмотрена функций получения справки юридическим лицам, которые участвуют в публичных закупках и ряд других полезных функций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создало и открыло реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начал работу Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Справка относительно юридических лиц формируется на основе данных, указанных в ЭЦП (электронная цифровая подпись) юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юридического лица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационному коду юридического лица другой страны (для нерезидентов).

Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП (квалифицированной электронной подписи).

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства.

В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок.