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Среда, 06.02.2019
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В Украине запустили реестр коррупционеров

В Украине запустили реестр коррупционеров
13:06 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В реестре предусмотрена функций получения справки юридическим лицам, которые участвуют в публичных закупках и ряд других полезных функций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создало и открыло реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Начал работу Единый государственный реестр лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - говорится в сообщении.

Реестр содержит информацию о лицах, которые привлечены к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения.

Справка относительно юридических лиц формируется на основе данных, указанных в ЭЦП (электронная цифровая подпись) юридического лица, путем поиска в Реестре по наименованию юридического лица, коду в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, идентификационному коду юридического лица другой страны (для нерезидентов).

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Зарегистрированный пользователь может получить справку о себе на основе персональных данных, указанных в его ЭЦП (квалифицированной электронной подписи).

Реестр бесплатный и доступен круглосуточно через официальный сайт Национального агентства.

В Реестре предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения справки юридическими лицами - участниками публичных закупок.

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Коррупция, Взятки, НАБУ, НАПК.
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