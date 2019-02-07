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В Португалии задержали 8 украинских моряков за перевозку 2,5 тонн кокаина

В Португалии задержали 8 украинских моряков за перевозку 2,5 тонн кокаина
10:07 Сегодня Телеграф По материалам: УНН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Португалии задержали 8 украинских моряков за незаконную перевозку 2,5 тонн кокаина, они будут находится под стражей 3 месяца.

В Португалии в среду, 30 января, в 300 километрах от мыса Святого Викентия в провинции Алгарве в Португалии задержали судно SEA SCAN 1 под флагом Панамы с 2,5 тоннами кокаина и экипажем, в составе которого находились 8 украинских моряков.

Известно, что среди восьми задержанных моряков, пятеро оказались из Одессы. На данный момент они находятся в местном следственном изоляторе. По предварительной информации, стоимость изъятого кокаина в количестве 2,5 тонны может стоить около 500 миллионов евро.

Все задержанные моряки будут находится под стражей следующие 3 месяца. В соответствии с законодательством Португалии, все арестованные моряки будут обеспечены услугами адвоката и переводчика.

Напомним, в октябре прошлого года в Греции арестовали иностранное судно, связанное с торговлей наркотиками. Украинский моряк, капитан судна Erato Владимир Шемонаев был в последствии задержан при возвращении назад в Украину, но свою причастность к перевозу наркотиков он опровергает. Известно, что он родом из Одессы.

Как сообщалось ранее, удерживаемого в России самого молодого украинского военного моряка Андрея Эйдера выписали из СИЗО "Матросская тишина" с вирусом гепатитов В и С. Проставлена дата до захвата в плен украинских моряков, когда анализы у них в российском СИЗО никак не могли взять. Кроме того, ранее российским следствием представлялись справки, в которых ничего не говорилось о заражении гепатитом. Данная информация появилась лишь при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово".

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Португалия, Арест, Судно, Кокаин, Украинские моряки.
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