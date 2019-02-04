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Адвокаты: Анализы пленного моряка Эйдера показали у него гепатит

Адвокаты: Анализы пленного моряка Эйдера показали у него гепатит
22:40 Пн, 4 Февраль 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: У самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера обнаружили вирус гепатита В и С.

Удерживаемого в России самого молодого украинского военного моряка Андрея Эйдера выписали из СИЗО "Матросская тишина" с вирусом гепатитов В и С.

Эту информацию от адвоката Александры Марковой разместил в Facebook адвокат, координатор команды защиты Николай Полозов.

"Андрей (Эйдер, - ред.) принес эпикриз, который ему выдали при выбытии из "Матросской тишины". Далее просто цитата: "Anti-HCV (вирус гепатита С, - ред.) – положительный от 20.11.2018, HBsAg (гепатит В, - ред.) положительный от 20.11.2018", - сообщает Маркова.

Она делает акцент на том, что проставлена дата до захвата в плен украинских моряков, когда анализы у них в российском СИЗО никак не могли взять. Кроме того, ранее российским следствием представлялись справки, в которых ничего не говорилось о заражении гепатитом. Данная информация появилась лишь при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово".

"Сегодня у Андрея повторно взяли анализ крови. Посмотрим, какие результаты будут на сей раз. Надеюсь, что врачи в Лефортово будут куда более адекватными", - резюмирует адвокат.

Как сообщалось, 25 ноября прошлого года российские силовики захватили три украинских корабля и членов экипажа в Керченском проливе, которые направлялись в украинские порты в Азовском море. 19-летний Андрей Эйдер был ранен вместе с Василием Сорокой и Андреем Артеменко, когда российские военные открыли огонь по катеру "Бердянск".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружиязахватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными

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Россия, Моряки, Гепатит, Андрей Эйдер.
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