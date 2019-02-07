День святого Валентина 2019: как начиналась тысячелетняя традиция

Новости Украины: История возникновения самого романтического праздника на свете.

В мире всевозможных гаджетов, компьютерных игр и инновационных технологий современный человек практически не успевает насладиться всеми красками своей жизни. Но несмотря на это, последний месяц зимы для всех символизирует романтику, тепло, уют и вселенскую любовь.

История возникновения праздника:

Праздники любви начали отмечать еще со времен языческих культур. Их считают более древними, чем День святого Валентина. Так, у римлян существовал фестиваль эротизма, называемый Lupercalia, который праздновали в середине февраля в честь богини любви Афродиты.

История дня Валентина начинается примерно 269 года. Известно, что во время правления императора Клавдия ІІ, в Римской империи мужчинам было запрещено иметь семью. Ведь тогда, легионер думает не о сражении, а как прокормить родню. Но возникшим чувствам между двумя людьми не мог помешать даже закон.

В это суровое время жил священник по имени Валентин. Он не боялся запрета и гнева императора и тайно воссоединял родные души перед алтарем. Но так случилось, что Клавдий ІІ узнал о незаконных деяниях священника и приказал казнить его. В тюрьме и самого Валентина покорило прекрасное и пылкое чувство - любовь. Он полюбил слепую дочь тюремщика. Имея медицинские познания, Валентин вылечил слепоту девушки и перед самой казнью послал ей прощальное послание, подписанное "От твоего Валентина".

Примерно 14 февраля 269 года священника казнили, отрубив голову. После католическая церковь канонизировала священника. В 496 году Папа Римский Геласиус объявил 14 февраля Днем Святого Валентина.

Во всем мире праздновать Валентинов день начали в разное время. Так, США отмечает День Св. Валентина с 1777 года, а Западная Европа - с ХІІІ века. В Украине этот праздник и вовсе новый, но уже покорил множество людей своей романтикой и позитивом.

Первая валентинка

Классический символ Дня Св. Валентина - "валентинка" и красные розы. История возникновения первой "валентинки" очень романтическая. Изобретение первой весточки любви приписывают герцогу Чарльзу Орлеанскому: он, чтобы побороть в тюрьме скуку, сочинял и отправлял любовные послание своей жене. К XVI веку "валентинки" приобрели большую популярность.

Традиции праздника в разных странах:

Так, как празднование зародилось в Европе. От туда и начнем наш историческо-романтический экскурс.

1. Всеми любимая Франция. Ореол этой страны Эйфелевая башня, Елисейские поля, романтика и конфетти.

Франция страна любви. У французов традиционным подарком в этот день являются драгоценности. Кстати в этой стране, это праздник не только влюбленных, но поздравляют родных, друзей и близких.

К слову, именно французы претендуют на право "введения" первыми у себя столь популярных нынче "валентинок". Только в средние века это были не открытки, а любовные послания-четверостишия.

2. Италия. Страна серенад, солнца и ночных прогулок, а также - сладостей. Из-за традиции дарить второй половинке сладости. Этот праздник носит тут название "Сладкий".

3. Дания славится анонимными Валентинками и посылками с засушенными белыми цветами.

4. Англия. В этой стране существует традиция поздравлять не только любимых, но своих питомцев. Разумеется, что подарки дарят такие, чтобы наши маленькие друзья оценили по достоинству.

Также тинейджеры сочиняют трогательные признания и посылают своим возлюбленным, в качестве адресата указывают "моему Валентину" или "моей Валентине".

5. Суеверные поляки в этот день посещают Познанскую метрополию. По поверью, там покоятся мощи святого Валентина.Там же находится его чудотворная икона. И поляки верят, что если помолится и попросить, то Валентин обязательно поможет в любовных делах.

6. В Германии же, этот день так бурно не празднуется, ведь они считают Валентина покровителем душевнобольных, а не влюбленных. Поэтому их традиция, это - развешивание алых ленточек в психиатрических больницах и проведение специальных богослужений в часовнях.

7. Американцы традиционно дарят конфеты в виде сердечек. Но так было не всегда. Ведь такую роскошь когда-то могли позволить себе только богатые, потому как эти сладости вмещали в своем составе сахар, который был очень дорогим. Со временем предприимчивые американцы освоили производство карамели. Ее стали окрашивать в красно-белый цвет - цвета страсти и чистоты. С течением времени цветные карамельки перекочевали в красивые коробочки в форме сердца (ведь именно там зарождается любовь, а не в голове). Другим традиционным подарком являются красные розы. По статистике 14 февраля в минуту на американском континенте покупают около 20 тысяч роз!

8. Но наверное, самое оригинальное празднование Дня Святого Валентина в Японии. "Изюминкой" праздника является мероприятие под названием "Самое громкое любовное признание".

Сооружается специальный помост, куда взбираются все желающие поведать миру о своих чувствах, и по очереди выкрикивают признания. Самому или самой громкой вручают приз. Такие вот скромные японцы. Другая отличительная черта - это то, что 14 февраля подарки дарят в основном мужчинам. Девушки и женщины дарят школадки всем юношам как любимым, так и просто коллегам.

Существуют специальные шоколадки, которые стоят очень дешево и называются "гири чоко". Мужчины не остаются в долгу и дарят своим избранницам, не догадаетесь что… шоколадки, причем не только на 14 февраля, но и месяц спустя, 14 марта. Причем, не просто шоколад, а белый, потому 14 марта именуется "Белым днем". Такая вот специфика.

9. В нашей же стране мы отмечаем этот прекрасный день объединив традиции других стран. Но самым интересным есть то, что именно мы можем отмечать день влюбленных дважды в год. Ведь Если День Святого Валентина мы позаимствовали в Европе, то день Петра и Февронии - наш родной праздник, выпадает на 8 июля.

Хоть День Валентина отмечают везде по-разному, но основа всегда одинаковая - сладости, валентинки и любовь. Также не следует забывать и про то, что слова любви нужно говорить своим близкми каждый день, а не только по случаю. Ведь святой Валентин учил нас именно этому и принял смерть во имя Любви!