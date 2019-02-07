День святого Валентина: все, что нужно знать о празднике

Новости Украины: Отмечать День Святого Валентина или нет - дело индивидуальное, а мы пока расскажем, откуда он к нам пришел.

Весь мир, а вместе с ним и Украина 14 февраля празднует День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздник обрел популярность в Украине сравнительно недавно, примерно 15-20 лет назад, и сейчас отмечается повсеместно, без привязки к религии, а скорее как дополнительный повод сказать своей второй половинке о чувствах и устроить что-то особенно романтическое.

История праздника

Католическая церковь признает, по крайней мере, троих разных святых по имени Валентин, которые были убиты. Одна из легенд утверждает, что Валентин был священником, который служил в третьем веке в Риме. Когда император Клавдий II решил, что одинокие мужчины являются лучшими солдатами, чем те, что с женами и семьями, он запретил брак для молодых людей. Валентин, понимая несправедливость указа, бросил вызов Клавдию и продолжал венчать влюбленных тайно. Когда были обнаружены действия Валентина, Клавдий приказал предать его смерти.

Другие истории предполагают, что Валентин, возможно, был убит за попытку помочь христианам избежать суровых римских тюрем, где их часто избивали и подвергали пыткам. Согласно одной легенде, находящийся в заключении Валентин на самом деле послал первую "валентинку" после того, как влюбился в молодую девушку, возможно, дочь его тюремщика. Перед смертью он утверждал, что написал ей письмо за подписью "От твоего Валентина", выражение, которое используется по сей день. Хотя происхождение легенд о Валентине до сих пор неясно, все они подчеркивают его как сочувствующую, героическую и, самое главное, романтичную фигуру. В средние века, возможно, благодаря этой репутации Валентин стал одним из самых популярных святых в Англии и Франции.

Хотя некоторые считают, что День святого Валентина празднуется в середине февраля, чтобы отметить годовщину смерти или погребения святого, другие утверждают, что христианская церковь, возможно, решила поместить праздник День святого Валентина в это время в попытке "христианизации" языческого празднования Луперкалий. Луперкалии были праздником плодородия, посвященного Фавну, римскому богу сельского хозяйства, а также основателям Рима Ромулу и Рему.

В начале праздника Луперкалий римские священники собирались в священной пещере, где младенцы Ромул и Рем, основатели Рима, как полагали, были вскормлены волчицей. Священники приносили в жертву козла и собаку, затем разделывали шкуру козла на полоски, окунали их в жертвенной крови и стегали этими полосками прохожих. Считалось, что прикосновение шкуры приносит плодородие, а женщинам обеспечит легкие роды.

В конце 5-го века Папа Геласий объявил Луперкалии вне закона и постановил праздновать 14 февраля День святого Валентина. В средние века во Франции и Англии считали 14 февраля началом брачного сезона птиц, и со временем этот день стал днем влюбленных и романтики.

В Римско-Католической церкви св. Валентин официально считается покровителем не влюбленных, а людей, страдающих нервными заболеваниями: иконы часто изображают Валентина в одежде священника или епископа, который исцеляет юношу от эпилепсии. По церковному преданию, на могиле св. Валентина один юноша, больной эпилепсией, долго молился - и выздоровел.

Всего у римо-католиков 16 святых Валентинов и две святых Валентины. В 1969 году покровитель влюбленных был изъят из календаря святых как такой, чью историчность подвергли сомнению. Однако в современных календарях РКЦ 14 февраля отмечено как день памяти св. Валентина.

У христиан восточного обряда память трех святых Валентинов чтут 7 мая, 19 июля и 12 августа. Что касается праздника 14 февраля, отношение к нему неоднозначное: православные священники предупреждают о том, что нужно различать телесную и духовную любовь. Лучшим способом доказать чистоту своих намерений они считают поход в этот день в храм со своей второй половинкой.

В конце 19 - начале 20 века в очень популярных тогда спектаклях домашних театров одной из самых любимых была пьеска по старокиевской легенде о киевских влюбленных, которым помогли сохранить любовь святая Ольга и святой Валентин.

"Валентинки"

Традиционно на День всех влюбленных люди дарят друг другу различные лакомства в форме сердечек, цветы и маленькие сувениры. Как писал летописец Сэмюэль Пепис в 17 веке, 14 февраля влюбленные обменивались маленькими подарочками: перчатками, кольцами, лакомством. Неизменными атрибутами праздника остаются "валентинки", красные розы, голуби и купидоны. Считается, что первое поздравление с Днем Валентина, которое сохранилось доныне, в 1415 году написал Чарльз, герцог Орлеанский, своей жене, в то время как был заключен в Лондонский Тауэр после его захвата в битве при Азенкуре. Несколько лет спустя король Генрих V нанял писателя по имени Джон Лидгейт, чтобы тот составил "валентинку" для Екатерины Валуа.

Первые "валентинки" создавались собственными руками. Самые талантливые писали акростихи, а позже в Британии начали печатать сборники стихов - влюбленные выбирали лучшие и переписывали их в "валентинку". С этого и началось производство "валентинок" в промышленных масштабах. Эта идея возникла у американки Эстер Хауленд. Всего за год она продала открыток на сумму 5000 долларов.

По количеству продаж, "валентинки" занимают первое место, уступая только рождественским открыткам. Большинство "валентинок" покупают женщины, мужчины больше "специализируются" на конфетах, шоколадках и букетах роз. В связи с этим прагматичные люди считают День святого Валентина грандиозным маркетинговым ходом.

Приметы

Когда-то девушки верили в поверье: если девушка увидит в этот день птицу малиновку, то ей суждено выйти замуж за моряка, если воробья - то судился ей бедняк, с которым она все же найдет свое счастье, а щегол обещал мужа-миллионера.

В Японии этот день считается праздником мужчин, соответственно, и подарки 14 февраля чаще всего получает сильный пол. Традиционно, женщины дарят мужчинам подарки (обычно кондитерские изделия, шоколад, покупные или сделанные своими руками) в знак признательности и любви. Причем шоколад бывает двух видов. Первый называется giri-choco и дарится друзьям, коллегам и родственникам мужского пола. Этот подарок не несет в себе любовного подтекста и воспринимается получателями как любезность. Второй тип шоколада, так называемый hon-mei, покупается лишь для любимых мужчин: мужей или бойфрендов. Нередко такой шоколад изготавливается индивидуально.