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Нацсовет наложил штраф на один из телеканалов за пропаганду

Нацсовет наложил штраф на один из телеканалов за пропаганду
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: из открытых источников

Новости Украины: Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение наложить штраф на телеканал NewsOne в размере около 100 тыс. гривен.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания применил к телеканалу "NewsOne" санкцию в виде штрафа в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 96530 грн.

За такое решение члены Нацсовета проголосовали единогласно на заседании 7 февраля, признав наличие в эфире телеканала призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях.

Как отметил член Нацсовета Сергей Костинский, мониторинг вещания телеканала "Новости 24 часа" (логотип "NewsOne") за 31 августа, 1, 2, 5, 6 и 13 сентября 2018 года зафиксировал высказывания, которые имеют нарушения требований части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Он привел соответствующие цитаты Елены Лукаш, Вячеслава Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака.

Кроме того, по словам Костинского, в Национальный совет поступило письмо Службы безопасности Украины от 17.09.2018 года с информацией о распространении в указанные дни в программах телеканала высказываний, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей. В то же время, в письме указано, что в эфирах информационно-аналитических программ телеканала "NewsOne" систематически используются клише российской пропаганды.

"Анализ текста высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Национального совета, показал, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью, актуальным состоянием на август-сентябрь 2018 года. То есть опровержение присутствия российских войск на территории Украины, оправдание действий страны-агрессора, направленных против территориальной целостности Украины, формирование представления зрителей об Украине как субъекта агрессии против части собственной территории, диффамация лиц, принимавших участие в антитеррористической операции или участвующих в операции объединенных сил, формирование ложного, искаженного представления о идеологической направленности деятельности (фашизм и национал-социализм) руководства Украины и части населения Украины и др. В тексте высказываний используется соответствующая лексика", - сказал Костинский.

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Нацсовет заслушал заключения Независимого медийного совета, за экспертной оценкой которой обращался регулятор. В заключениях независимые эксперты признали нарушения законодательства. Также на заседании выступили представители многочисленных общественных организаций.

Зачитывая решение Нацсовета, ее председатель Юрий Артеменко отметил, в частности, что вещатель в течение месяца должен уплатить в государственный бюджет 96 тысяч 530 грн 25 коп., а также, что Нацсовет обязывает вещателя в течение двух недель привести деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

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Штраф, TВ-программа, Телеканал, Пропаганда, Newsone.
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