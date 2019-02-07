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Преподаватели-репетиторы должны задекларировать в Украине доходы до 1 мая

Преподаватели-репетиторы должны задекларировать в Украине доходы до 1 мая
17:13 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Преподавателям, которые предоставляют услуги репетиторства нужно до 1 мая 2019 года подать декларацию о доходах, а в последствии уплатить налог с таких доходов.

Государственная фискальная служба Украины напомнила, что лицам, которые предоставляют услуги репетиторов, следует задекларировать доходы до 1 мая 2019 года.

В ведомстве уточнили, что в случае, если преподаватель-репетитор не является физическим лицом - предпринимателем, но постоянно оказывает репетиторские услуги физическим лицам, то он обязан включить сумму таких доходов в общий годовой налогооблагаемый доход, а также подать налоговую декларацию по результатам отчетного налогового года и уплатить налог с таких доходов.

В сообщении указано, что налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2018 год преподавателям-репетиторам следует подать до 1 мая 2019 года по месту налогового адреса (регистрации) по форме налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах, который был утвержден приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 в редакции приказа Министерства финансов Украины от 06.06.2017 № 556.

Кроме того, сумму налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военному сбору, указанную в годовой налоговой декларации, такие лица самостоятельно должны оплатить до 1 августа 2019 года.

В ГФС заявили, что доходы от репетиторства согласно НКУ облагаются налогом на доходы физических лиц по ставке 18%. Кроме того, из указанных доходов производится военный сбор по ставке 1,5 %.

Напомним, в Украине 5 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание, которая продлится до 25 марта. Для того, чтобы зарегистрироваться и участвовать в ВНО, необходимо создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса "Зарегистрироваться", размещенного на сайте УЦОЯО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учреждении образования (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования), или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

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Декларация, Подача, Преподаватели, Репетиторсво, Задекларировать доходы, Заплатить налог.
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