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Все больше жителей ОРДЛО хотят проголосовать на выборах президента

Все больше жителей ОРДЛО хотят проголосовать на выборах президента
09:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: МВД зафиксировало рост в шесть раз количества жителей оккупированных территорий, которые хотят проголосовать на выборах.

Министерство внутренних дел Украины зафиксировало в последнее время рост в шесть раз количества жителей оккупированных территорий, подавших заявки на изменение места голосования во время президентских выборов.

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков в эфире телеканала «1+1», сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«В последнее время мы фиксируем то, что количество людей, пересекающих линию соприкосновения и регистрирующих свое место проживания в другом городе, чтобы проголосовать, увеличилось в шесть раз. Действительно ли это люди стремятся проголосовать или это схема, которую нам навязывает наш иностранный враг? И мы будем очень пристально проверять, чтобы в реестре избирателей не было ни мертвых душ, ни ситуации, когда за человека кто-то проголосует», - сказал министр.

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Он призвал членов избирательной комиссии воздержаться от участия в криминальных схемах.

«У нас есть база данных пересечения границы, и если мы увидим, что избирательная комиссия выдала бюллетень человеку, не пересекавшему границу и находящемуся за границей, то это уголовная ответственность», - предупредил Аваков.

По его словам, МВД уже проводит мониторинг ситуации, чтобы в реестрах избирателей не было «мертвых душ» с оккупированной территории Донбасса и Крыма.

Согласно украинскому законодательству, чтобы изменить временное место голосования без изменения избирательного адреса, необходимо получить справку из государственного реестра избирателей не позднее, чем за пять дней до голосования. Для людей с пропиской на не подконтрольной Киеву территории достаточно только паспорта.

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года.

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МВД, МИД Украины, Арсен Аваков, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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